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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

گندم خوزستان وارد چهار محال و بختیاری می شود

گندم خوزستان وارد چهار محال و بختیاری می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرشرکت غله خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری از واردات گندم مرغوب خوزستان به استان خبرداد.

محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت:  با آغاز فصل برداشت تاکنون بیش از 10 هزار تن گندم مرغوب ازاستان خوزستان درسیلوهای استان ذخیره سازی شده است.

وی افزود: ‌این میزان گندم درجهت ارتقای کیفی آرد و نان با گندم تولیدی کشاورزان استان مخلوط می شود.

ضیایی همچنین به خریدتضمینی گندم دراستان اشاره کرد و بیان داشت: کشاورزان می توانند گندم مازاد برمصرف خود را در سیلوی شهید استکی فرخشهر، دوکارخانه آرد واقع درقطب صنعتی، کارخانه های آردسازی کیار، بروجن، فارسان و هفشجان  به صورت تضمینی بفروشند.
 
وی افزود: پیش بینی شده امسال 90 هزار تن گندم مازاد نیاز کشاورزان تا اواخر مهر ماه خریداری شود.
 
همچنین نرخ پایه هرکیلوگرم گندم معمولی(با دودرصدافت مفیدویک درصدافت غیرمفید)سه هزار و600 ریال وبرای هرکیلوگرم گندم دروم سه هزار و800 ریال است.
 
کد مطلب 1344516

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