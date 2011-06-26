30 درصد فرآورده های دامی کرمانشاه را عشایر استان تولید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قاسمی در بازدید از مناطق عشایری بخش کلاشی جوانرود اظهار داشت: عشایر در تولید و شکوفایی اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می کنند.

وی تصریح کرد: 14 هزار خانوار در قالب 14 ایل و یک طایفه مستقل در بیش از 60 درصد عرصه های طبیعی استان مشغول بهره برداری هستند.

قاسمی یادآور شد: آبرسانی سیار به عشایر، تعمیر، مرمت و راهگشایی راههای عشایری ، بهسازی چشمه ها و منابع آبی و تامین سوخت فسیلی از جمله کارهایی است که برای خدمات رسانی عشایر استان انجام می گیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در استان کرمانشاه یک اتحادیه ، 11 شرکت تعاونی و 24 فروشنده کار تامین و توزیع آرد و مایحتاج خانوارهای عشایر را انجام می دهند.

سیاوش عزیزی رئیس امورعشایری شهرستان جوانرود نیز گفت: 830 خانوار با جمعیت پنج هزار نفر سالیانه بیش از 250 تن گوشت قرمز و سایر فراورده های دامی را در این شهرستان تولید می کنند.

در این بازدید سید فتح الله حسینی نماینده مردم پاوه و اورامانات نیز حضور داشت.