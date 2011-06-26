اعتبارات عمرانی و جاری زنجان 30 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به افزایش بیش از 30 درصدی اعتبارات استان در سال‌جاری افزود: افزایش اعتبارات استان در بخش عمرانی و جاری بی‌سابقه است.

وی با تأکید بر اینکه باید از فرصت پیش آمده به‌نحو مطلوب استفاده کرد، افزود: مسئولان امر توجه داشته باشند که نباید در این اعتبارات اسراف کرد بلکه باید نحوه هزینه‌کرد در اعتبارات جاری را کنترل کنیم.

رئوفی نژاد با بیان اینکه استان در جذب اعتبارات امسال، وضعیت بسیار مطلوبی دارد، افزود: جذب چنین اعتباری نتیجه تلاش همه مسئولان است و این در حالی است که باید الزامات جذب اعتبارات ملی را هم مدنظر قرار داد.

رئوفی نژاد افزود: استان زنجان در جذب اعتبارات رتبه نخست کشوری را در بین مراکز دیگر دارد که این موضوع نشان دهنده توجه نمایندگان مجلس و مسئولان استانی به پیشرفت های روزافزون استان در بخش های مختلف است.

استاندار زنجان، به چگونگی نظارت در اصلاح هزینه ها و اعتبارات تخصیصی دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و یادآورشد: مدیران دستگاههای اجرایی باید توسعه و آبادانی استان را در بخشهای گوناگون بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.

رئوفی نژاد با یادآوری اینکه دستگاه‌ها و مدیران اجرایی باید برای این اعتبارات، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند گفت: آبیاری تحت‌فشار، توسعه باغات، انتقال آب، اجرای طرح‌های هادی، از جمله پروژه‌هایی است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. همچنین در نظر گرفتن 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش حمل و نقل کشور، فرصت مناسبی است تا متولیان امر از آن برای توسعه استان بهره‌مند شوند.