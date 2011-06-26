استفاده از نانولوله های درخشان در تصویربرداری از درون بدن

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا موشها در آزمایشگاهها به عنوان مدل آزمایشگاهی داروها کاربرد فراوانی دارند و محققان معمولا برای ردیابی مسیر و عملکرد داروها رنگدانه های فلورسنتی را به بدن آنها تزریق می کنند تا بتوانند عملکرد دارو را ببینند.

اما متاسفانه زمانی که محققان بخواهند در این شیوه از پدیده ای عمیق تر از چند میلیمتر در زیر پوست عکسبرداری کنند، عکسهای به دست آمده تیره می شوند. از این رو دانشمندان دانشگاه استنفورد سیستمی ابداع کرده اند که می تواند نانو لوله های کربنی را به گونه ای مورد استفاده قرار دهد که تصویری شفاف و واضح از اندامهای بدن موش که در عمق چند سانتیمتری نیز قرار گرفته اند، ارائه کند.

این نانو لوله های تک دیواره با اتصال به مقداری دارو زمانی که بدن موش در معرض تابش پرتو لیزر قرار می گیرند، می درخشند. دوربین تصویربرداری نیز با استفاده از امواج شبه فروسرخی که توسط نانولوله ها تابیده می شوند، درون بدن جاندار را به تصویر می کشد.

رنگدانه ها در طول موجی برابر 900 نانومتر می درخشند، طول موجی که با طول موج نوری نسوج معمولی که به صورت طبیعی از درخشندگی برخوردارند، برابری می کند. در نتیجه در تصاویر به دست آمده با استفاده از این شیوه تمیز دادن رنگدانه ها از بدن موش بسیار دشوار است. اما از آنجایی که نانو لوله ها در طول موجی میان هزار تا چهار هزار نانومتر می درخشند، اختلال پس زمینه تصویر در کمترین حد خود خواهد بود و از این رو وضوح تصاویر به دست آمده به این شیوه بسیار بالا است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، همچنین این امکان وجود دارد که طول موجهایی که نانولوله ها در آن می درخشند را تنظیم کرده و بهبود داد تا به این شکل امکان تمییز دادن میان سیگنالهای مختلف نوری و در نتیجه آشکار شدن اندامهای مختلف در رنگهای متفاوت به وجود بیاید.