به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر تحول هویت فرهنگی ایران صبح امروز در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در این نشست تخصصی به تشریح هویت فرهنگی در انقلاب اسلامی پرداخت و با بیان اینکه تغییر در نظام سیاسی اولین مرحله پروژه انقلاب اسلامی ایران بود، گفت: مهمترین پروژه تحول در عرصه فرهنگ بود، به طوریکه بنیانگذار و مبارزین انقلاب بر تغییر و تحول فرهنگ در ایران تاکید داشتند و فرهنگ را مهمترین ایده برای تحقق انقلاب اسلامی می دانستند.

وی گفت: معتقدم هنوز تحول در عرصه فرهنگ رخ نداده است.

این استاد دانشگاه در ادامه به مولفه های هویت فرهنگی در نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: مهمترین هویت ساده زیستی و خدمت به مردم بود، از این رو شاهد و ناظر آن بودیم که نیروهای انقلابی در اوایل انقلاب با تمام وجود در خدمت نظام اسلامی قرار گرفتند و در این راستا می توان به شهید چمران اشاره کرد چرا که وی خود را در اختیار نظام قرار داد و از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد.

کوشکی همچنین به هویت فرهنگی در اوایل انقلاب اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه در اوایل انقلاب ساده زیستی مهمترین هویت مسئولین و مردم بود خاطر نشان کرد: در آن زمان شاهد حاکمیت حزب الله بودیم و این هویت با تمام وجود ایفای نقش می کرد اما پس از خاتمه 8 سال دفاع مقدس این هویت به حاشیه رفت.

وی همچنین به فعالیت هنرمندان در ترویج هویت فرهنگی پرداخت و افزود: برخی از کارگردانان در اوایل انقلاب به ترویج و تبلیغ هویت اسلامی - ایرانی پرداختند که می توان به محسن مخملباف و حاتمی کیا اشاره کرد چرا که آنها پس از اینکه تقابل در هویت فرهنگی را دیدند درصدد معرفی و ترویج هویت فرهنگی انقلاب برآمدند.

این استاد دانشگاه همچنین در ادامه سخنانش با بیان اینکه جناح های سیاسی نمی توانند در هویت فرهنگی انقلاب تاثیری ایجاد کنند افزود: عده ای بر این باورند که حاکمیت جناح های سیاسی در تغییر هویت فرهنگ تاثیر گذار است و آنها می توانند این هویت را تغییر دهند در صورتیکه این دیدگاه قابل قبول نیست و جناح های سیاسی نمی توانند در هویت فرهنگی تغییری را ایجاد کنند.

وی همچنین به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت اشاره کرد و افزود: این الگو برای تبلیغ و ترویج هویت فرهنگی بسیار تاثیرگذار است، البته بر این باورم که باید این الگو را بر اساس الگوی انقلاب اسلامی ایران قرار داد تا بتواند در هویت فرهنگی موثر واقع شود.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش به انتخابات سال 88 و حاشیه های پس از آن اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم منازعات سیاسی که در انتخابات 88 ایجاد شد را واکاوی کنیم باید به لایه های زیرین آن نیز بپردازیم چرا که شاهد حضور دو هویت در این انتخابات بودیم. یک طرف مقابل هویت فرهنگی انقلاب ایستاده بود و ادامه این هویت را به صلاح نمی دانست و طرف دیگر نیز به هیچ وجه این دیدگاه ها را قبول نداشت.

وی گفت: اما برای نسل جوان این پرسش ایجاد شده بود که از بین این دو هویت کدامیک را انتخاب کنند. ضمن آنکه در مناظرات انتخاباتی ما شاهد درگیری ها بودیم که می توان از آن به عنوان بحران هویتی نام برد.

کوشکی تاکید کرد: البته در انتخابات گذشته نیز شاهد برگزاری مناظرات انتخاباتی بودیم که نمونه آن انتخابات دوم خرداد سال 76 بود و در آن دوره شاهد برگزاری مناظرات بین کاندیداها بودیم اما در آن سال چنین منازعاتی که در سال 88 ایجاد شد را ندیدیم.

وی گفت: بعد از انتخابات شعارها و مطالبی سر داده شد که اصلا به صلاح نبود و یکی از این شعارها شعار نه غزه نه لبنان بود که از سوی معترضین سر داده شد، البته بر این باورم که ایران هیچ گاه خود را فدای لبنان و غزه نمی کند اما افرادی باعث شدند که بیگانگان از اختلافات ما در داخل سوء استفاده کنند.