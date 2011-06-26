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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

برخورداری 23 درصد روستاییان آذربایجان شرقی از آب آشامیدنی سالم

برخورداری 23 درصد روستاییان آذربایجان شرقی از آب آشامیدنی سالم

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان شرقی از برخورداری 22.95 درصد روستاییان استان از آب آشامیدنی سالم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صمدنژاد اظهار داشت: 13 هزار و 299 کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب تاکنون در دو هزار و 67 روستای استان آذربایجان شرقی اجرا شده است .

صمدنژاد یاد آور شد: 22.95 درصد جمعیت روستایی این استان دارای تاسیسات آب شرب هستند.

وی در خصوص فاضلاب روستایی گفت: این شرکت در حال اجرای شبکه های فاضلاب روستاهای لیقوان و بیرق بوده که تامین آب آشامیدنی بخشی از شهر تبریز توسط چاه های آب این مناطق انجام می شود.

مدیر عامل آبفار استان افزود: کارهای مطالعاتی مربوط به فاضلاب 48 روستا در نقاط مختلف استان نیز پایان یافته که اکثر این طرح ها در بالا دست سدها انجام شده است و آماده ایم با تخصیص اعتبارات لازم عملیات اجرایی را آغاز کنیم.

کد مطلب 1344522

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