برخورداری 23 درصد روستاییان آذربایجان شرقی از آب آشامیدنی سالم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صمدنژاد اظهار داشت: 13 هزار و 299 کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب تاکنون در دو هزار و 67 روستای استان آذربایجان شرقی اجرا شده است .

صمدنژاد یاد آور شد: 22.95 درصد جمعیت روستایی این استان دارای تاسیسات آب شرب هستند .

وی در خصوص فاضلاب روستایی گفت: این شرکت در حال اجرای شبکه های فاضلاب روستاهای لیقوان و بیرق بوده که تامین آب آشامیدنی بخشی از شهر تبریز توسط چاه های آب این مناطق انجام می شود .