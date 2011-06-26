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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

امام جمعه ایلام با مدیران و کارکنان فنی و حرفه ای استان دیدار کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام با مدیران و کارکنان فنی و حرفه ای استان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام صبح یکشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان فنی و حرفه ای استان بر اهمیت نقش این سازمان در آموزش نیروهای کارآمد تاکید کرد.

حجت الاسلام محمدنقی لطفی شناسایی و جذب جوانان خلاق و مجرب را از مهمترین وظایف این دستگاه دانست و افزود: آموزش به عنوان زیربنای حرکت بسوی توسعه همه جانبه استان در رفع معضل بیکاری نقش بسزایی دارد.

وی عنوان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای در استان ایلام به منظور توسعه اشتغال در استان باید گسترش یابند.

در پایان این دیدار مراد نژادی مدیرکل فنی و حرفه ای استان گزارشی از عملکرد این دستگاه ارائه کرد.

کد مطلب 1344525

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