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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

داوران بخش مستند جشنواره فیلم پلیس معرفی شدند

داوران بخش مستند جشنواره فیلم پلیس معرفی شدند

ستاد برگزاری چهارمین دوره از جشنواره فیلم پلیس اسامی داوران بخش مسابقه فیلم‌های مستند کوتاه و بلند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره جواد طوسی، دکتر بهرام بیات، محمد آفریده، مهدی فرجی و منوچهر مشیری آثار راه یافته به بخش مسابقه فیلم‌های مستند را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

در این دوره از جشنواره فیلم پلیس 120 فیلم مستند بلند و کوتاه به دبیرخانه ارسال شد که از میان این تعداد 26 اثر برای حضور در بخش مسابقه انتخاب شد. هیئت داوران بعد از ارزیابی 26 فیلم راه یافته به بخش مسابقه، برگزیدگان را در مراسم اختتامیه معرفی خواهند کرد.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس با رویکرد "پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی" 11 تا 14 تیرماه توسط معاونت اجتماعی ناجا برگزار و آثار راه یافته به بخش مسابقه در سه سالن سینما فلسطین اکران می‌شود.

کد مطلب 1344530

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