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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

متکان خطاب به مسئولان:

مسئولان استانی از دانشگاه یاسوج حمایت کنند

مسئولان استانی از دانشگاه یاسوج حمایت کنند

معاون اداری و مالی وزارت علوم به مسئولان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد حمایت خود از دانشگاه یاسوج را بیشتر کنند و با واگذاری زمین های اطراف این دانشگاه توسعه آن شتاب بیشتری گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان، در سومین جلسه اتاق فکر برنامه‌ریزی و سیاست‌های راهبردی وزارت علوم در دانشگاه یاسوج، گفت: با توجه به اینکه در برنامه پنجم، دانشگاه‌ها از شمول قانون خدمات کشوری خارج شدند، نیاز دانشگاه‌ها به دستورالعمل و مصوبات جدید در این اتاق‌های فکر تامین می‌شود.

وی با تاکید بر توجه مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد از این دانشگاه، تاکید کرد: لازم است مسئولان محلی کهگیلویه و بویراحمد، دانشگاه یاسوج را از نظر مادی و معنوی حمایت کنند. دانشگاه یاسوج در ابعاد مختلفی از جمله توسعه فیزیکی، خوابگاه‌ها و افزایش کد رشته‌ها، موفق بوده به گونه‌ای که در چند سال اخیر رشته‌های این دانشگاه به 70 عدد رسید.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان اینکه اگر دانشگاه یاسوج، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مسئولان کهگیلویه و بویراحمد را در کنار خود ببیند با سرعت بیشتر و مسیر کوتاه‌تری به جایگاه واقعی خود می‌رسد، اظهار داشت: با توجه به محدود بودن فضای فیزیکی دانشگاه یاسوج، اگر زمین‌های اطراف دانشگاه با همکاری مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد و وزارت علوم به این دانشگاه واگذار شود بدون شک روند توسعه دانشگاه یاسوج شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به تاثیرات هدفمندی یارانه بر دانشگاهها، خاطرنشان کرد: تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر دانشگاه‌ها و راهکارهای کاهش این اثرات، حمل ونقل، پروژه‌های عمرانی، اولویت توزیع اعتبارات، برون‌سپاری و خوابگاه‌ها، امکان‌سنجی و توسعه تجهیزات دانشگاه‌ها و نقش دولت در کمک به دانشگاه‌ها، از جمله مواردی است که در این جلسات به آن‌ها پرداخته می‌شود.

کد مطلب 1344532

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