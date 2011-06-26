نشانه ای از سقوط اسد نیست/ دمشق میدان التحریر ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، "دوری گلدیش" اخیرا در مقاله ای برای خبرگزاری NFC رژیم اسرائیل نوشت: چهار ماه از وقوع تظاهرات در نقاط مختلف سوریه می گذرد اما هیچ چشم انداز روشنی برای تغییر در این کشور دیده نمی شود.

اردوغان با نگرانی از موج خشم جریان مخالف خود در ترکیه در صورت حمایت احتمالی از نظام اسد و البته روابط ترکیه با ناتو، آمریکا واتحادیه اروپا لب به انتقاد از همسایه خود گشوده است.

وی با اشاره به اینکه دمشق (پایتخت سوریه) میدان التحریر ندارد، تاکید کرد: آنچه در تونس، مصر و به شکلی یمن اتفاق داده در سوریه رخ نداده است. آن موج خشمی و تمردی که در روستاها و برخی شهرها دیده شد دو شهر اصلی سوریه یعنی دمشق و حلب که نیمی از ساکنان سوری را در خود جای داده اند، دیده نشد.

البته راس نظام سوریه به خوبی به اهمیت این دو شهر در بقای خود پی برده است، در این شهرها بهترین نیروهای امنیتی و در راس آنها گارد ریاست جمهوری کنترل امنیت را در دست دارند. گردشگرانی که اخیرا از دمشق دیدار کرده اند می گویند یگانهای نخبه گارد ریاست جمهوری اکثر مراکز دولتی و نظامی را تحت کنترل قرار داده اند.

گلدیش ادامه داد: البته آرامش و ثبات دو شهر اصلی سوریه (دمشق و حلب) دلیل دیگری هم دارد که در اصلاحات "بشار اسد" رئیس جمهور این کشور خلاصه می شود. این اصلاحات در شهرهای بزرگ همچون دمشق و حلب اجرایی شد اما در روستا و شهرهای کوچکتر به اجرا در نیامد که در آنها سطح خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و حمل و نقل پایین تر است.

این نویسنده صهیونیست تاکید کرد: اکثر شهروندان دمشق و حلب زیر خط فقر زندگی نمی کنند. قشر بورژوازی سوریه نیز از جنگ داخلی و از بین رفتن منافع خود نگران هستند.

وی در ادامه نوشت: البته وعده های اصلاحات اسد تاکنون تظاهرات کنندگان و معترضین را قانع نکرده است. تظاهرات کنندگان بر این مسئله تاکید دارند که خواستار اصلاحات نیستند بلکه سقوط رژیم را می خواهند.

این نویسنده صهیونیست در ادامه با اشاره به توسعه روابط سوریه و ترکیه در چهار سال اخیر، به بحران فعلی در این روابط در پی ناآرامیهای سوریه اشاره کرده و می نویسد: اردوغان با نگرانی از موج خشم جریان مخالف خود در ترکیه در صورت حمایت احتمالی از نظام اسد و البته روابط ترکیه با ناتو، آمریکا واتحادیه اروپا لب به انتقاد از همسایه خود گشوده است.