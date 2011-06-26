اعتیاد یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است

گل نساء آقا محمدی همزمان روز مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: اعتیاد به داروهای مجاز و غیرمجاز در چند دهه گذشته بسیار فراگیر شده است.

وی ادامه داد: اعتیاد به داروهای مجاز و غیر مجاز در چند دهه گذشته بسیار فراگیر شده و این نشان دهنده بروز مشکل جدی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد است.

آقامحمدی ویژگی های جوامع مختلف را یکی از علل پیچیده و متعدد شیوع مواد مخدر دانست و اظهار داشت: تاثیرات سوء مصرف مواد مخدر مشکلات زیادی بین جوانان و اعضای یک جامعه ایجاد می کند که ممکن است عوارض آن دهها سال بعد ظاهر شود.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: مبارزه با مواد مخدر در جهان به سه روش مبارزه با عرضه، درمان معتادان و فعالیتهای پیشگیری و کاهش تقاضا صورت می گیرد.

آقامحمدی کنترل عرضه مواد مخدر در ایران را از طریق قوانین و فعالیت های نیروی انتظامی میسر دانست و افزود: این اقدامات ارزشمند بوده اما حلال مشکل اعتیاد در جامعه نیست.

عضو کمیته پیشگیری از اعتیاد استان زنجان ادامه داد: رویکرد درمانی معتادین نیز با مشکلات زیادی روبرو است و بسیاری از معتادانی که برای درمان مراجعه می کنند دچار عوارض جسمی ،روانی و اجتماعی جدی ناشی از اعتیاد هستند که برطرف کردن این عوارض هزینه،وقت و انرژی زیادی طلب می کند.

آقامحمدی انجام فعالیت های پیشگیرانه را در کنار سایر تلاشها برای مبارزه با اعتیاد مهم عنوان کرد و افزود: پیشگیری شامل اقداماتی است برای کاهش عواملی که افراد را در معرض خطر قرار می دهد و افزایش عواملی که افراد را از مصرف مواد حفظ می کند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان آگاه کردن جامعه از خطرات و مضرات مواد مخدر، افزایش مهارتهای زندگی، هدفمندی در زندگی، شناخت ارزشهای فردی و ایجاد احساس مسئولیت فردی و اجتماعی را از مهمترین شیوه های پیشگیری از اعتیاد بیان کرد و خواستار توجه به تمام شیوه های پیشگیری از اعتیاد در جامعه شد.