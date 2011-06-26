به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در جمع 20 هزار نفر از بهبود یافتگان مواد مخدر که از سراسر کشور در مجموعه 12 هزار نفری آزادی گرد آمده بودند با اشاره به اینکه ابر قدرت ها و فاسد های عالم برای ضربه زدن به ملت ها و ملت ایران از روش شیاطین و توزیع مواد مخدر استفاده می‌کنند، گفت: آنها در حالی به چنین اقداماتی دست می زنند که خود را پشت نقاب های به ظاهر انسانی پنهان کرده و می خواهند ناتوانی و نتوانستن را به ملت ها القاء کنند.



وی افزود: آنها بزرگترین دزدها و جنایتکاران عالم هستند که از دوره برده داری و استعمار تا دوره کنونی انسانها را از بین برده اند اما نقاب آزادی‌خواهی ، حقوق بشر و حمایت از انسانها را بر چهره دارند.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه از زمانی که دشمنان وارد منطقه شده اند تولید برخی از مواد مخدر ده ها و صدها برابر شده است تصریح کرد: اشغالگران برای ضربه زدن به ملت ها وارد این منطقه شده اند اما امروز جوانان و زنان و مردانی از ایران با افتخار اعلام می کنند که با اراده و تلاش و پشتکار توانستند کمر شیطان را بشکنند.



احمدی‌نژاد ادامه داد: همانطور که مردم و جوانان ایران در برپایی انقلاب، دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و آزادیخواهی و کرامت انسانی پیشتاز بودند در این نبرد مهم هم که دشمنان می خواهند بهترین نیروها و جوانان ملت ها را با توزیع مواد مخدر از آنان بگیرند در مقابل آنان خواهند ایستاد و با پیشگامی خود همه دشمنان را از صحنه های جهانی بیرون خواهند کرد.



رئیس جمهور با بیان اینکه همه مردم جهان و ملت ها باید از مردم و جوانان هوشمند و با اراده و انقلابی ایران الگو بگیرند، گفت: جوانان ایرانی با اراده انقلابی و هدایتگری تا آخر در مقابل دشمنان ملت ها خواهند ایستاد و این راه را با افتخار خواهند پیمود.



احمدی‌نژاد خطاب به دشمنان ملت ایران گفت: شما فکر کرده اید می توانید کاری کنید که ایران از اندیشه های بلند، بازوان توانا و همت های عالی جوانان، مردان و زنان خود محروم بشود اما تک تک انسانهایی که امروز به عنوان بهبود یافتگان مواد مخدر در این کشور هستند همه وجودشان را برای ساختن ایران به کار خواهند گرفت.



وی با اشاره به اینکه بهبود یافتگان مواد مخدر کار بزرگی را انجام داده و باید ارزش این کار خود را بدانند اظهار داشت: احمدی نژاد به عنوان برادر کوچک شما تا حل همه مشکلاتتان در کنار شما بوده و دولت با افتخار پشتیبان و همراه شما خواهد بود.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه توان دولت را برای حمایت از بهبود یافتگان مواد مخدر به کار خواهیم گرفت، گفت: با همکاری وزیر کشور و دیگر وزرا در دولت مصوب می کنیم که در تمام استان ها در کارگروه اشتغال و مسکن اولویت اول با بهبود یافتگان و نجات یافتگان مواد مخدر باشد.



رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع اصلی آفرینش انسان بوده و انسان بالاترین و مهم ترین مخلوق خداوند است، گفت: خدای متعال در انسان قدرتی قرار داده که می تواند تجلی خدا باشد و در عالم هستی خدایی کند.



احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه شیطان پس از آنکه خداوند موجودی بالاتر از او آفرید، سوگند یاد کرد که انسان را فریب داده و راه خدایی شدن او را سد کند، تصریح کرد: هنر اصلی شیطان این است که به گونه‌ای عمل می کند تا انسانها را از وجود خود غافل کند، و در مقابل خداوند برای توانایی، قدرت، رشد و کمال انسان هیچ محدودیتی قرار نداده است.



وی با اشاره به اینکه هر کس از وجود دشمن غافل شود آسیب خواهد دید تصریح کرد: به محض اینکه انسان احساس کند شیطانی وجود ندارد آن لحظه هنگام هجوم و ضربه زدن شیطان از پشت به انسان است.



رئیس جمهور با بیان اینکه شیاطین با فریب کاری ناتوانی را به انسان القاء می کنند و عظمت، قدرت ، اراده و ظرفیت های بزرگ انسانی را از او می گیرند، گفت: انسانی که احساس ناتوانی کند و قدرت و توانمندی های خود را از یاد ببرد بهترین فرصت را برای شیطان فراهم کرده تا به او ضربه بزند و امروز نیز ابرقدرت ها و فاسد های عالم همین شیوه شیطانی را برای مقابله با انسانها به کار گرفته اند.



احمدی‌نژاد در پایان سخنان خود با قدردانی از خانواده های مومن و صبور بهبود یافتگان مواد مخدر و گروه های مردم نهاد که به این قشر از جامعه خدمت می کنند، گفت: با بهبود یافتگان این عهد را می بندیم که از این پس حرکت از آنان و پشتیبانی و حمایت از سوی دولت و خادمین آنها خواهد بود و با هم به سوی آینده ای درخشان و ایران پرقدرت ، پرافتخار ، آزاد و آباد پیش خواهیم رفت.



