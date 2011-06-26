شرط نامزدی نمایندگان فعلی مجلس در انتخابات آتی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه دو فوریت طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.

طبق این استفساریه حضور کمتر از 4 سال و یا حضور میاندوره ای در مجلس شورای اسلامی نیز در تعیین مدرک تحصیلی برای شرکت در انتخابات معادل یک دوره نمایندگی محسوب می شود.

پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون انتخابات شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را برای حضور در انتخابات مجلس معین کرده بودند.

از تبصره های این طرح این بود که کسانی که یک دوره در مجلس حضور داشته اند مدرک تحصیلی آنها یک درجه ارتقاء می یابد یعنی مدرک کارشناسی معادل مدرک کارشناسی ارشد محسوب می شود، اما وزارت کشور اعلام کرده بود به علت پایان نیافتن دوره هشتم مجلس و کامل نشدن دوره نمایندگی وکلای ملت در دوره هشتم به کسانی که دارای مدرک کارشناسی هستند اجازه نخواهد داد در انتخابات شرکت کنند این قانون شامل نمایندگان میاندوره ای مجلس نیز می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت این استفساریه وضعیت حضور خود و نمایندگان میان دوره ای را در انتخابات مجلس مشخص کردند.

در صورت تصویب این استفساریه حضور کمتر از 4 سال در مجلس نیز شامل یک دوره نمایندگی می شود.

این استفساریه با 160 رای موافق 43 رای مخالف، 15 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.