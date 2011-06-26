به گزارش خبرنگار مهر، رحمان داوودی، قدرتی زن امسال تیم گیتی پسند ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نکته مثبتی که به چشم می آید حضور مربی مجربی چون مصطفی کارخانه است که این برای تیم گیتی پسند یک پوئن مثبت به شمار می آید و می تواند ما را به روزهای آینده امیدوار کند.

وی ادامه داد: در والیبال مربی بسیار اهمیت دارد و گیتی پسند با جذب این مربی خوشنام توانسته از تجربیات این مربی با سابقه استفاده کند و در سال نخست فعالیت خود نیز در حد یک تیم مدعی ظاهر شود.

والیبالیست تیم ملی درباره ذهنیتش از گیتی پسند پیش از انعقاد قرارداد گفت: در فرودگاه و به طور اتفاقی با مصطفی نظری گلر تیم فوتسال گیتی پسند روبرو شدم و از وی درباره این باشگاه سوال کردم، صحبت های نظری به من اطمینان قلبی داد تا امسال برای این تیم بازی کنم، از مدیریت خوب این باشگاه حرف های زیادی شنیده ام و یقین دارم امسال در تیم گیتی پسند سال خوبی خواهم داشت.

داوودی در پاسخ به این سوال که آیا کسب عنوان قهرمانی برای تیم گیتی پسند در سال نخست حضور انتظار زیادی نیست، گفت: تمام تیم هایی که در لیگ والیبال به میدان می روند هدفی جز قهرمانی ندارند، ما نیز برای قهرمانی به میدان می رویم و هدفمان بر قهرمانی شکل گرفته اما حقیقت این است که قهرمانی برای تیمی که سال نخست حضور خود را تجربه می کند واقعا مشکل است.

وی افزود: فکر می کنم قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر یا حضور در فینال اتفاق خوبی برای تیم گیتی پسند می تواند باشد و از فصل آینده می توان برای قهرمانی امید زیادی داشت.