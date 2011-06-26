آیت دولتشاه نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اثری که در دست چاپ دارم رمان « باید دنبال آنجل بگردم» نام دارد که در حال حاضر برای بررسی در دست ناشر است و ترجیح می‌دهم تا قطعی نشدن نتیجه مذاکرات، نامی از ناشر نبرم.

وی افزود: فضای این رمان امروزی و معاصر است و به نوعی در محیط‌های تئاتری و تمرین‌های نمایش جریان دارد. با روند فعلی رمان، حداکثر تا نیمه دوم سال منتشر می‌شود و اگر مشکلی بر سر راهش نباشد، به نمایشگاه بعدی کتاب تهران خواهد رسید. شخصیت‌های رمان هم با فضای تئاتری و هنر نمایش آشنا هستند و در چنین محیط‌هایی حضور دارند.

این نویسنده گفت: اثر دیگری که در دست دارم، مجموعه داستان جدیدم است که البته هنوز نامی برایش انتخاب نکرده‌ام. این مجموعه، 8 داستان را شامل می‌شود و اگر بخواهم توصیفش کنم، باید بگویم که با مجموعه داستان قبلی‌ام بسیار تفاوت دارد. در حال حاضر، نگارش این کتاب به پایان رسیده و مشغول ویرایش آن هستم. به علاوه چیدمان و ترتیب داستان‌ها نکته مهمی است که در حال کار روی آن هستم.

دولتشاه ادامه داد: چاپ رمانم اواخر امسال خواهد بود و مجموعه داستان جدیدم را هم همان زمان، برای چاپ به ناشر خواهم سپرد.