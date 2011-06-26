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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

پناهی:

امکان ارتباط مجازی دانش آموزان با مجلس دانش آموزی مهیا شده است

امکان ارتباط مجازی دانش آموزان با مجلس دانش آموزی مهیا شده است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی کشور گفت: با فعال شدن شبکه اینترنتی مجلس دانش‌آموزی امکان ارتباط مجازی دانش آموزان با مجلس دانش‌آموزی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهی در نشست هم‌اندیشی رؤسای سازمان دانش‌آموزی سراسر کشور که به میزبانی سازمان‌دانش‌آموزی استان همدان برگزار شد، افزود: 150 دانش آموز نخبه به نمایندگی از ‌‌دانش‌آموزان سراسر کشور در این مجلس حضور دارند.

پناهی با بیان اینکه سازمان دانش‌آموزی باید از دیدگاه این ‌‌دانش‌آموزان استفاده کند، گفت: در جمع بندی مسائل بنیادین آموزش و پرورش باید از ظرفیت مجلس دانش‌آموزی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه طرحها و پیشنهادهای ‌‌دانش‌آموزان در قانون گذاری شورای عالی آموزش و پرورش مفید خواهد بود، گفت: مجلس دانش‌آموزی به نوعی قوه مقننه و قوه مجریه دانش‌آموزی است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: در شورای آموزش و پرورش بخش‌های مختلف این حوزه در امر تعلیم و تربیت نقش دارند.

حسن مظاهری با بیان اینکه سازمان دانش‌آموزی در تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش دارد، گفت: در سال های اخیر قراردادهایی در حوزه ورزشی، فرهنگی و آموزشی با سازمان دانش‌آموزی استان همدان منعقد شده است.

کد مطلب 1344549

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