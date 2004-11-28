۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۱۱

مدير شاهد و ايثارگر دانشگاه قم :

خانواده هاي شهدا و ايثارگران چشم و چراغ دانشگاه ها هستند

مدير شاهد و ايثارگر دانشگاه قم گفت: خانواده هاي شهدا و ايثارگران چشم و چراغ دانشگاه ها هستند.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، جعفر تبار مدير شاهد و ايثارگر دانشگاه قم با بيان اين مطلب افزود: به منظور تقويت بنيه علمي ايثارگران و خانواده هاي شهدا، ستادي در دانشگاه ها احداث شده تا بر وضعيت تحصيلي آنها نظارت داشته باشد. شناسايي خانواده هاي شهدا و ايثارگران، جلوگيري از افت علمي و ايجاد زمينه رشد آنها در مسائل فرهنگي و اجتماعي از جمله اهدافي است كه اين ستاد دنبال مي كند و در دانشگاه قم نيز اين فعاليت هاي به نحو مطلوب انجام مي شود كه طي چهار دوره، دانشجوي نمونه كشوري شاهد و ايثارگر از دانشگاه قم معرفي شده اند.

 

