به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به برگزاری هرچه مطلوب‌تر ششمین جشنواره فیلم رضوی و به منظور تولید فیلم‌های کوتاه ارزشمند با موضوع حضرت امام ‌رضا (ع) و معارف رضوی، این مرکز از ماه گذشته، اقدام به انتشار فراخوان حمایت از تولید فیلم‌های مستند، داستانی و انیمیشن هشت دقیقه‌ای با موضوعات مرتبط با جشنواره رضوی کرده است که تاکنون 32 طرح و فیلمنامه کوتاه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

موضوعاتی که در این فراخوان تولید فیلم کوتاه، مدنظر قرار گرفته‌اند، عبارتند از زندگی امام رضا (ع)، کرامات امام رضا (ع)، مریدان و شاگردان امام رضا (ع)، امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، امام رضا (ع) و حضرت شاهچراغ (ع)، امام رضا(ع) فرزندان و بستگان، امام رضا (ع) و مناظرات، موقوفات امام رضا (ع)، خادمان امام رضا (ع)، عالمان مدفون در جوار امام رضا (ع)، بارگاه و آستان امام رضا (ع) در گذر زمان، زائران امام رضا (ع)، امام رضا (ع) در آثار شاعران و عارفان و آثار تجربی آزاد با موضوعات مرتبط با حضرت امام رضا(ع).

عموم فیلمسازان محترم حداکثر تا دهم تیرماه فرصت دارند تا فیلمنامه‌های کوتاه و طرح‌های مستند خود را به معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، طبقه سوم (تلفن 88511275) ارائه کنند.

ششمین جشنواره فیلــم رضـوی همزمان با میلاد فرخنده حضرت امام‌ رضا (ع) روزهای 11 تا 14 مهرماه در شهر تهران برگزار خواهد شد.