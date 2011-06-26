مباحث سیاسی در سازمان دانش آموزی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود روستایی در نشست هم‌اندیشی رؤسای سازمان دانش‌آموزی سراسر کشور که به میزبانی سازمان‌دانش‌آموزی استان همدان برگزار شد، افزود: سازمان دانش‌آموزی سازمانی فرهنگی است و ورود آن به جریانات سیاسی همانند سم برای سازمان است.

داوود روستایی با اشاره به اینکه سازمان دانش‌آموزی در مجموع وضعیت مطلوبی دارد، اما در برخی استان‌ها مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود، گفت: استان‌ها باید اول فکر و ایده لازم برای طرحی را داشته و بعد از تقسیم وظایف به سهمیه‌بندی بودجه بپردازند.

وی افزود: در خصوص اعتبارات سازمان دانش‌آموزی استان‌ها باید موجودی خود را برای انجام طرح‌ها استفاده کنند و در صورت لزوم اعتبارات دریافت کنند.

بودجه سازمان دانش آموزی به 10 میلیارد تومان افزایش می یابد

روستایی افزود: در تلاش هستیم با نظر مثبت اعضای کمیسیون تحقیقات و کمیسیون بودجه در مجلس شورای اسلامی بودجه سازمان را به 10 میلیارد تومان افزایش دهیم.

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی کشور با تاکید بر اینکه ظرفیت مدیریتی مدیران سازمان دانش‌آموزی باید باعث پیشرفت این سازمان در استان‌ها شود، گفت: جلسه های مجامع دانش‌آموزی و مربیان باید به صورت منظم برگزار و گزارش آن به صورت مکتوب به سازمان دانش‌آموزی کشور ارسال شود.

وی مجامع دانش‌آموزی را بازوان سازمان دانست و گفت: نباید نقش دانش آموز در این مجامع نمادین باشد.

داوود روستایی توسعه گردشگری دانش‌آموزی را یکی از مأموریت‌های سازمان دانش‌آموزی عنوان کرد و گفت: ‌‌دانش‌آموزان با گذراندن دوره‌های گردشگری، بسیاری از شیوه‌های زندگی را طبیعی و در قالب یک گروه کسب می‌کنند.

روستایی با بیان اینکه همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران ظرفیت خوبی برای برگزاری اردوهای گردشگری دارد، گفت: دولت و وزیر آموزش و پرورش نگاه عمیقی به برگزاری اردوهای یک روزه و ظرفیت سازی استان‌ها دارند که باید اردوگاه‌‌های فرهنگی در استان‌ها ایجاد شود.

همدان قابلیت تبدیل شدن به ایستگاه بزرگ فرهنگی غرب کشور را داراست

روستایی با اشاره به اینکه استان همدان قابلیت تبدیل شدن به ایستگاه بزرگ فرهنگی برای ‌‌دانش‌آموزان غرب کشور را داراست، گفت: سازمان دانش‌آموزی طبق اساسنامه خود یک سازمان غیردولتی و وابسته به آموزش و پرورش است و با انعقاد قرارداد در حوزه‌های اجتماعی درآمد کسب می کند.

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی کشور هدف سفر دو روزه رؤسای سازمان دانش‌آموزی کشور به همدان را شناسایی و درک ظرفیت مجتمع فرهنگی تفریحی گنجنامه همدان دانست و گفت: برای این امر سازمان دانش‌آموزی کشور با این مجتمع قرارداد همکاری امضا می کند.

وی در ادامه از توزیع کارت نشاط بین ‌‌دانش‌آموزان از سال آینده خبر داد و گفت: دارندگان این کارت در سراسر کشور از مراکز تفریحی علمی با تخفیف ویژه استفاده می کنند.

روستایی در خصوص آموزش‌های این سازمان به ‌‌دانش‌آموزان گفت: این سازمان تمام دوره‌های آموزشی خود را تغییر داده و آموزش در حوزه‌های معرفتی و مهارتی همه دوره ها به روز شده اند.

وی گفت: سازمان دانش‌آموزی مسئول پرکردن اوقات فراغت ‌‌دانش‌آموزان نیست و تنها اوقات فراغت را مدیریت می کند به نحوی که ظرفیت ها را شناسی و آن را برای بهره مندی در اختیار شبکه دانش‌آموزی قرار می دهد.