به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه خسرو قمری مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی در نامه‌ای به باشگاه نفت تهران اعلام کرد بدون تامین منابع مالی برای اداره این باشگاه از سوی وزارت نفت، امکان انتقال امتیاز آن به استان مرکزی وجود ندارد، بحث انتقال این باشگاه از تهران به اراک تا حدودی منتفی شد.

گرچه خسرو قمری چند روز بعد از این نامه اعلام کرد:" انتقال امتیاز تیم فوتبال نفت تهران به استان مرکزی، مصوبه دولت بوده که انجام دادن یا ندادن این مصوبه هیئت دولت بر عهده مسئولان وزارت نفت است و خودشان باید در مورد آن پاسخگو باشند زیرا یکی از الزامات مصوبه هیئت دولت، تامین منابع مالی تیم فوتبال نفت تهران از سوی وزارت نفت است." اما تا این لحظه هیچگونه تصمیم نهایی در مورد این باشگاه از سوی مسئولان وزارت نفت و یا استان مرکزی صورت نگرفته است.

همچنین با توجه به محدودیت‌های قانونی و طبق بند "ب" تبصره 13 قانون پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است، باشگاه نفت تهران هم بودجه لازم برای آماده‌سازی تیم فوتبال این باشگاه برای حضور در یازدهمین دوره لیگ برتر را ندارد.

در این رابطه و طبق اخبار مطرح شده از سوی فدراسیون فوتبال، عصر روز شنبه چهارم تیرماه احمد قلعه‌بانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت و رئیس هیئت امنا موسسه فرهنگی - ورزشی با ارسال نامه‌ای برای شعبانی‌فرد استاندار استان مرکزی که نسخه ای از آن جهت اطلاع و اقدام لازم برای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال فرستاده شده است، خواستار انجام مقدمات حقوقی و قانونی فروش امتیاز این باشگاه تهرانی شد.

در متن این نامه آمده است: " احتراما در پاسخ به نامه شماره 24084/1/89 مورخ 30/3/90 باستحضار می‌رساند بدلیل الزامات قانونی، متاسفانه امکان تامین منابع مالی از اعتبارات دولتی میسر نیست، علی ایحال چنانچه ابهاماتی در تفسیر تبصره بند ب ماده 13 قانون پنجساله ابلاغی مقام عالی ریاست جمهوری متصور هستید، موضوع از مراجع ذیربط «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و قوانین مجلس شوراری اسلامی، دیوان محاسبات کل کشور» استفسار شود، تا در صورت اعلام نظر عدم مغایرت قانونی تامین منابع دولتی مورد نیاز در راستای بند 10 مصوبه هیئت محترم دولت از طریق وزارت نفت تقبل شود."

در بخش دیگر این نامه می‌خوانید:"ضمنا لازم بذکر است بدلیل عدم امکان تامین منابع مالی غیر دولتی «بخش خصوصی» با توجه به کارشناسی‌های انجام شده هیئت امنا موسسه فرهنگی - ورزشی نفت تهران، «مستندات و مکاتبات پیوست» امکان ادامه فعالیت این تیم در فصل آتی لیگ برتر در تهران میسر نیست، لذا در صورت عدم تمایل استان مرکزی به انتقال «واگذاری» ناگزیر به فروش امتیاز تیم فوتبال از طریق مزایده عمومی هستیم."

در بخش پایانی این نامه آمده است:" با توجه به توضیحات فوق الذکر و در نظر گرفتن محدودیت شدید زمانی، مستدعی است، تصمیمات نهایی اتخاذ و اعلام نظر تا اقدام عاجل از طریق فدراسیون فوتبال به عمل آید."

مسئولان باشگاه نفت با توجه به زمان کوتاه باقیمانده تا پایان فصل و انتقالات، زمان 9 روز باقیمانده برای ارائه مستندات باشگاه به سازمان لیگ، میسر نبودن امکان تامین منابع مالی از طرف بخش خصوصی برای بستن و انجام اردوهای آماده‌سازی این تیم و امتناع استان مرکزی از دریافت امتیاز این تیم، خواستار این مسئله نیز شده‌اند که مقدمات حقوقی و قانونی فروش امتیاز لیگ برتری این تیم را فراهم کنید.

البته در این رابطه به نظر می‌رسد اولویت فروش امتیاز باشگاه نفت تهران با خریداران تهرانی است و اگر به هر دلیلی خریداری تهرانی برای امتیاز این باشگاه وجود نداشت، امتیاز آن به استان و شهرهای دیگر واگذار می‌‎شود.

در این شرایط و در حالیکه کمتر از 40 روز تا آغاز یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور زمان باقیمانده است، وضعیت آینده فعالیت تیم فوتبال نفت تهران کاملا مبهم است و معلوم نیست با چنین شرایطی این تیم فرصت حضور در این مسابقات را بدست آورده و یا منحل می‌شود.