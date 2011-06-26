قیمت شیر در کرمانشاه 750 تومان/ مسئولان: غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز شنبه وقتی مردم کرمانشاه طبق روال هر روز خود قصد تهیه شیر یارانه ای را داشتند به یکبار با دو برابر افزایش قیمت آن مواجه شدند به گونه ای که اغلب آنها با انصراف از خرید دست خالی به منزل بازگشتند.

در این بین فروشندگان نیز در پاسخ به اعتراض مردم می گفتند که یارانه شیر قطع شده و با همین نرخ نیز شیر را به آنها تحویل داده اند.

در این میان عده ای از مردم بهت زده با ارتباط با دستگاه های نظارتی مربوطه این افزایش قیمت ناگهانی را گزارش دادند اما پاسخ مناسبی دریافت نکردند.

مرد میانسالی که از خرید شیر یارانه ای انصراف داد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شیر بعنوان یکی از مواد غذایی که بخشی از کمبودهای ویتامینی بدن را تهیه می کند مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به این افزایش قیمت ناچار هستیم آن را از سبد خانواده خود حذف یا کاهش دهیم.

خانمی نیز گفت: چون دو کودک در حال رشد دارم ناچارم با هر قیمتی که شده شیر را تهیه کنم چرا که نمی توانم سلامتی فرزندانم را به خاطر افزایش قیمت شیر به خطر بیاندازم.

وی افزود: البته با توجه به این افزایش قیمت دیگر مجبور نیستم که شیر با این کیفیت تهیه کنم زیرا این شیر نسبت به شیرهای فروش آزاد از کیفیت کمتری برخوردار بوده لذا از این پس شیری که بالاترین کیفیت را داشته باشد تهیه می کنم.

تبلیغات دولتی مبنی بر استفاده از شیر را باور کنیم یا افزایش قیمت را!؟

یکی دیگر از بانوان که او نیز نسبت به این افزایش قیمت اعتراض داشت، گفت: این همه در رسانه ها از صبح تا شب نسبت به لزوم استفاده روزانه از شیر تبلیغ می شود اما می بینیم که دولت حتی به حرف های خود هم توجهی ندارد و اقدام به افزایش قیمت آن می کند حالا معلوم نیست ما باید تبلیغات دولتی مبنی بر استفاده از شیر را باور کنیم یا این افزایش قیمت را!؟

هرگونه افزایش قیمت شیر یارانه ای غیرقانونی است

در این خصوص اصغر میرزایی، رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز دستورالعملی مبنی بر حذف یارانه های شیر ابلاغ نشده است، لذا هرگونه افزایش قیمت زودتر از زمان اعلام شده غیرقانونی است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت شیر از روز گذشته گفت: شیر ارائه شده در برخی از فروشگاه های استان مربوط به یکی از کارخانه های استان است که از روز گذشته عرضه یارانه ای را متوقف کرد و شیر عرضه شده نیز به شکل آزاد به فروش رسیده است.

میرزایی افزود: شاید نوع عرضه آن مثل سابق بوده ولی این شرکت شیرهای توزیع شده را به اسم شیر یارانه ای عرضه نکرده است.

وی تصریح کرد: در این راستا و برای اینکه کاهش ایجاد شده در خصوص عدم تولید شیر یارانه ای توسط این کارخانه احساس نشود سهمیه این کارخانه را به سایر کارخانه های تولید شیر یارانه ای استان اختصاص دادیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در خصوص قیمت شیر آزاد ارائه شده توسط این کارخانه نیز گفت: این قیمت هنوز از طریق کارشناسان این سازمان تایید نشده، لذا در صورت تخلف با آن برخورد می شود.

میرزایی در ادامه با تاکید بر غیر قانونی بودن هرگونه افزایش قیمت شیر گفت: کماکان قیمت شیر یارانه ای در استان 350 تومان است و تا زمان ابلاغ رسمی هرگونه افزایش قیمت کاملاً غیرقانونی است و به شدت با آن برخورد می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در پایان از مردم استان خواست هرگونه تخلف و افزایش قیمت کالا را با ما از طریق شماره تلفن 124 در جریان بگذارند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.