سینماهای میزبان جشنواره "میلادسرخ" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره که طی روزهای 12 تا 15 تیرماه 1390 در استان دارالارشاد اردبیل برگزار خواهد شد، 144 فیلم در 4 بخش رقابتی فیلم های سینمایی ویدیوئی (12 فیلم)، ‌مستند (57 فیلم)،‌ کوتاه داستانی (56 فیلم) و انیمیشن (19 فیلم) روی پرده سینماهای حافظ، قدس و انقلاب اردبیل خواهند رفت. ضمن اینکه مراسم افتتاحیه و اختتامیه این جشنواره نیز در مجتمع فرهنگی- هنری فدک اردبیل برپا خواهد شد.

همزمان با آغاز نخستین دوره جشنواره میلاد سرخ، بسته فرهنگی تولیدات مستند در شبکه نمایش خانگی به اردبیل خواهد رسید. پخش فیلم‌های مستند شبکه نمایش خانگی در استان اردبیل، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و با عرضه دو عنوان فیلم "سبز، سپید، سرخ" و "آینه‌های غبار گرفته" صورت می‌گیرد.

در ایام برگزاری جشنواره میلاد سرخ، این بسته فرهنگی در سه سینمای نمایش دهنده آثار جشنواره (حافظ، ‌قدس،‌ انقلاب) توزیع شده و پس از آن نیز در کلیه اماکن فرهنگی و کتابفروشی های این شهر، در دسترس عموم علاقمندان قرار خواهد گرفت.

نخستین دوره جشنواره سراسری میلاد سرخ روزهای 12 تا 15 تیرماه در سینماها و مجامع فرهنگی- هنری اردبیل برگزار خواهد شد.