480 دانش آموز بیرجندی در اردوهای طرح هجرت شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی جوینده صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه اردوهای طرح هجرت شهرستان بیرجند، تعداد ثبت نام شده برای حضور در اردوهای جهادی طرح هجرت3 امسال را 480 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: از این تعداد 250 نفر برادران و 230 نفر خواهران هستند.

وی با بیان اینکه این اردوها با همکاری حوزه های محلات و دانش آموزی برگزار خواهد شد، عنوان کرد: این افراد در قالب 25 تیم برادران و 103 تیم خواهران سازماندهی شده اند.

سرهنگ جوینده با اشاره به خدمات رسانی دانش آموزان در اردوهای طرح هجرت، افزود: مرمت، بهسازی و نوسازی، عمرانی، بهداشت و درمان، علمی و آموزشی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و حرفه ای و خدمات رسانی از جمله خدمات قابل ارائه توسط دانش آموزان است.

اعزام تیم های دانش آموزی به روستاهابرای نخستین بار در استان

سرهنگ جوینده از اعزام تیم های دانش آموزی برای نخسیتین به روستاها جهت محرومیت زدایی خبر داد و گفت: در این راستا 20 تیم دانش آموزی به روستاهای محروم استان اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه هر تیم متشکل از 10 الی 50 نفر خواهد بود، بیان کرد: این تیم ها از تاریخ 10 تیرماه جاری به روستاها اعزام می شوند.

سرهنگ جوینده با اشاره به اهداف برگزاری این اردوها، تصریح کرد: اردوهای هجرت به منظور خودسازی جوانان، افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه کار و تلاش بین جوانان، خدمات رسانی و رفع محرومیت روستاها، ایجاد امید، انگیزه و نشاط به روستائیان و توسعه و آبادی مناطق محروم برگزار می شود.

وی اردوهای هجرت را فرصت مناسبی برای دانش آموزان عنوان کرد و بیان داشت: این امر موجب استفاده بهینه از اوقات فراغت و استفاده از ظرفیت های و پتانسیل های موجود می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه با برگزاری این اردوها فرهنگ کار و تلاش بین جوانان نهادینه می شود، یادآور شد: این امر در بازیابی و در تمام عرصه های زندگی جوانان تاثیرگذار خواهد بود.