فیلم "گنجشک و قناری" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "گنجشک و قناری" یک فیلم کمدی اجتماعی متفاوت است و به زودی در شبکه‌ ویدیویی کشور توزیع می‌شود.

شهرام قائدی در این فیلم در دو نقش ظاهر می‌شود؛ دو برادر به نام‌های منصور و مسعود. منصور وضع مالی مساعدی ندارد و مسافرکشی می‌کند. او اوقات فراغتش را در قهوه‌خانه‌ای با دوستانش می‌گذارند. مسعود اما جوانی تحصیلکرده است که پس از 15 سال موفق شده با ابتکاری نو، در عرصه تولید قطعات موتوری خودرو، به ایران بازگردد و مورد استقبال قرار گیرد. منصور که از این قضیه باخبر شده، شیطنت کرده و با نقشه‌ای خود را به جای برادرش جا می‌زند.

میرطاهر مظلومی، نفیسه روشن، مارال فرجاد، شهین تسلیمی، محمدعلی کیانی، مرتضی کاظمی، امیر آتشانی، شهرام شکیبا، کاظم افرندنیا، حسین میرزائیان، مرجان قمری، مجید اکبری، افشین قدیمی، منصور امامی، سعید بحرالعلومی و ... دیگر بازیگران این فیلم طنز هستند.

تیتراژ اول این فیلم نیز به صورت انیمیشن ساخته شده است.

سایر عوامل تولید این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، صدابردار و صداگذاری: بهروز عابدینی، آهنگساز: محمد فرشته‌نژاد، ‌طراح گریم و صحنه و لباس: نوید فرح‌مرزی، مشاور پروژه: مقصود جباری، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: نوید جهانشیر و علی آزاد و مدیر تولید: منصور امامی.