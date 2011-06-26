برگزاری کارگاه آموزشی "تکنیکهای نوین در پرورش سیب و انگور" در البرز

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: این کارگاه آموزشی به همت مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و با مساعدت و همدلی مرکزآموزش عالی امام خمینی(ره) وزرات جهاد کشاورزی برگزار می شود.

این مسئول ادامه داد: مدرس این کارگاه پروفسور اسماعیل فلاحی استاد دانشگاه آیداهو و نائب رئیس انجمن علوم باغبانی امریکا است.

وی عنوان کرد: وی اهل طالقان و مقیم آمریکا است و با علاقه وافری که به ایران دارد، تدریس در این کارگاه اموزشی را بر عهده دارد.

این مسئول عنوان کرد: علاقمندان برای ثبت نام در کارگاه یادشده باید در اسرع وقت به آدرس http://www.itvhe.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4829&Site=imam.itvhe.ac&Lang=fa-IR مراجعه کنند.

فلاحی انقلابی در پرورش میوه در سراسر دنیا ایجاد کرده است

منصورخاکی اضافه کرد: دکتر اسماعیل فلاحی ملقب به "دکتر میوه ها" است و با ابداع روشهای نوین باغبانی، انقلابی در پرورش میوه در سراسر دنیا ایجاد کرده است.

وی افزود: وی به همراه همسر(بهار فلاحی) و خانواده اش، چند سال پس از فارغ التحصیلی رشته مهندسی علوم باغبانی از دانشگاه "جندی شاپور(شهید چمران فعلی)" راهی آمریکا شد و زیرنظر بهترین اساتید دنیا از جمله پروفسور "وست وود" مدرک دکتری خود را دریافت کرد.

این مسئول یادآور شد: همچنین این استاد پس از این امر به عنوان استاد دانشگاه آیداهو انتخاب شد ضمن اینکه تخصص وی پرورش درختان میوه است.

وی اضافه کرد: به دلیل خدمات او به ایالت ایداهو، روز تولد این استاد را به عنوان "روز پروفسور فلاحی" نامیدند ضمن اینکه از جمله خدمات وی، مشاوره پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری است.