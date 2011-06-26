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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

کاروان جوانان پیاده هرمزگان به سمت جمکران حرکت می کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست کاروان پیاده جوانان مسجد صاحب الزمان(عج) بندرعباس گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته این کاروان با حضور جوانان مشتاق ولایت مسیر بندرعباس تا جمکران را پیاده طی خواهند کرد.

حجت الاسلام محمد علی لبخندان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کانون فرهنگی مسجد صاحب الزمان(عج) محله الشهدا در قالب جوانان پر شور انقلابی اقدام به طی کردن مسافت بندرعباس تا جمکران با پای پیاده کرده است، اظهارداشت: تعداد 25 نفر از جوانان هرمزگانی در قالب کانون فرهنگی مسجد صاحب الزمان(عج) مسافت بندرعباس تا جمکران با شعار جان نثاران ولایت و بیداری اسلامی طی خواهند کرد.

وی عنوان کرد: این پیاده روی با هدف بیعت جوانان هرمزگانی با آرمانهای انقلاب و در حمایت از ملتهای مظلوم و ستمدیده انجام خواهد شد.

حجت الاسلام لبخندان با بیان اینکه این ششمین سال متوالی است که جوانان مسجد صاحب الزمان(عج) به نمایندگی از جوانان هرمزگانی اقدام به این حرکت فرهنگی می کنند، اظهارداشت: این کاروان در سال اول با هدف حمایت از مردم لبنان در سال 85 حرکت خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه حرکت از صبح روز مبعثت آغاز و نیمه شعبان اتمام خواهد شد، اضافه کرد: مسیر بندرعباس تا جمکران طی 20 روز و در 20 منزل انجام خواهد شد، این کاروان در طول مسیر با عبور از شهرها و روستاهای مختلف اقدام به توزیع اقلام فرهنگی در جهت ترویج ارزشهای اسلامی خواهد کرد.

وی افزود: بر همه مسلمانان ملتهای مختلف واجب و ضروری است تا با چنین اقداماتی حمایتهای خود را از مردم مظلوم و آزادی خواه جهان به دشمنان نشان دهند تا بدانند که جوانان مسلمان در هر کجای دنیا که باشند با حضور در صحنه حایت خود را اعلام خواهند کرد.

کد مطلب 1344577

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