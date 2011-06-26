به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درپیش بودن مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در مالزی، کورش باقری، سرمربی تیم های ملی وزنه برداری کشورمان به نفرات بزرگسال حاضر در اردو استراحت داد تا دور جدید تمرینات تیم ملی برای حضور در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان - انتخابی المپیک 2012 لندن، از روز دوشنبه 20 تیر ماه در محل کمپ تیم های ملی پیگیری شود.



باقری با تائید این خبر در مورد دعوت از نفرات جدید گفت: فعلا فقط نواب نصیرشلال به نفرات قبلی حاضر در اردو اضافه خواهد شد. نواب شرایط حاکم بر اردو را پذیرفته و معتقد است که می تواند به تیم ملی وزنه برداری خدمت کند.



نواب نصیرشلال طی یک سال گذشته و از زمان حضور باقری در راس تیم های ملی برای اولین بار است که به اردو دعوت می شود. این وزنه بردار دسته سنگین وزن در سال 2008 مدال برنز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان در کلمبیا را به دست آورد و در سال 2009 نیز صاحب گردن آویز برنز مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا در قزاقستان شد.