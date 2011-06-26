به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز هدف از این فراخوان را بررسی ریشه‌ها و عوامل این پدیده اعلام کرده است.

میراث مکتوب معتقد است کتاب‌سازی در حوزه‌های مختلف تالیف، ترجمه، تصحیح و نگارش پایان نامه و... در جامعه علمی ریشه دوانده است و وظیفه اهل فرهنگ و پژوهش است که با معرفی کتاب‌سازها و نقد کتاب‌سازی‌ها،‌ از رشد این پدیده ضد فرهنگی جلوگیری کنند.

به همین دلیل یک شماره از نشریه تخصصی گزارش میراث به چاپ مقالات، خاطرات، نقدها و یادداشت‌های ارسالی در موضوع کتاب‌سازی و پخته‌خواری اختصاص خواهد یافت.