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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

میراث مکتوب در نقد «کتاب‌سازی و پخته خواری» فراخوان مقاله داد

میراث مکتوب در نقد «کتاب‌سازی و پخته خواری» فراخوان مقاله داد

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نظر دارد موضوع کتاب‌سازی و پخته‌خواری را به نظرآزمایی بگذارد و بدین منظور در فراخوانی اهالی فرهنگ را به نگارش مقاله در این حوزه دعوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز هدف از این فراخوان را بررسی ریشه‌ها و عوامل این پدیده اعلام کرده است.

میراث مکتوب معتقد است کتاب‌سازی در حوزه‌های مختلف تالیف، ترجمه، تصحیح و نگارش پایان نامه و... در جامعه علمی ریشه دوانده است و وظیفه اهل فرهنگ و پژوهش است که با معرفی کتاب‌سازها و نقد کتاب‌سازی‌ها،‌ از رشد این پدیده ضد فرهنگی جلوگیری کنند.
 
به همین دلیل یک شماره از نشریه تخصصی گزارش میراث به چاپ مقالات، خاطرات، نقدها و یادداشت‌های ارسالی در موضوع کتاب‌سازی و پخته‌خواری اختصاص خواهد یافت.
 
علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر تا پایان تیرماه سال‌جاری، مقالات خود را به نشانی اینترنتی این مرکز info@mirasmaktoob.ir ارسال کنند.
 
کد مطلب 1344580

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