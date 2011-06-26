سینمای ایران نیازمند فیلم فاخر است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این انجمن و دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران گفت: با توجه به اینکه تا 28 خرداد ماه بیش از سه هزار عنوان فیلم کوتاه برای شرکت در جشنواره متقاضی بوده و آثارشان به این جشنواره ارسال شده اما از آنجا که روند تولید معمولا در تابستان رونق بیشتری دارد و همه علاقمندان بتوانند آثارشان رابه موقع به جشنواره برسانند دبیرخانه جشنواره تا 15 تیرماه آثار فیلمسازان را می پذیرد.

میرزاخانی ادامه داد: پیش از این یک گروه پنج تا هفت نفره کار انتخاب کلیه آثار(مستند، داستانی، تجربی و پویانمایی) را انجام می داد که باعث پایین آمدن دقت نظر هیئت های انتخاب می شد. از دو دور گذشته به پیشنهاد امور اجرایی جشنواره این گروه به سه بخش تخصصی تقسیم شدند که یک بخش آثار مستند، بخش دیگر آثار داستانی و یک بخش آثار انیمیشن و تجربی را انتخاب می کردند.

وی در ادامه بیان کرد: در سال گذشته باز هم به دلیل نقدی که به بخش تجربی و انیمیشن وارد بود این بخش ها هم مستقل شدند، یعنی چهار گروه تخصصی فیلم ها را بازبینی و انتخاب کردند، اما بازهم در بخش داستانی بیش از 700 فیلم و مستند بیش از 500 فیلم با زمان های 30 تا 40 دقیقه به دبیرخانه رسید که حقیقتاً بازبینی آنها برای این هیئت بسیار زمان بر بود.

مدیر عامل انجمن سینمای جوان افزود: البته این پیشنهاد هیئت انتخاب دوره های گذشته هم بوده که پالایش اولیه قبل از شروع به کار هیئت انتخاب اصلی صورت بگیرد. شاید در نگاه جزعی تعداد آثار رسیده، نسبت به سال گذشته کاهش یابد اما باعث بالا رفتن سطح کیفی فیلم ها و در نهایت جشنواره می شود.

میرزاخانی تاکید کرد: نیاز امروز سینما رسیدن به آثار فاخر و ارزشی است که بتوانند در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی بدرخشند و امکان فروش و عرضه و نمایش آنها مهیا باشد. آمار تولید در انجمن از این پس در دو بخش تولیدات هنرجویی وآموزشی و تولیدات فاخر ارائه و اعلام می‌شود. من معتقدم نگاه کیفی به آثار رسیده موفق تر و ایده آل تر از کمیت برای کلیه جشنواره های معتبر است.