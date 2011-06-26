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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

استفتاء از آیت الله مکارم /

واکنش به مخالفان تفکیک جنسیتی دانشگاهها/ راندمان دانشجویان بالاتر می‌رود

واکنش به مخالفان تفکیک جنسیتی دانشگاهها/ راندمان دانشجویان بالاتر می‌رود

جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور در واکنش اظهارات برخی مسئولان و نمایندگان درباره عدم جداسازی دختران و پسران دانشجو به بهانه هزینه های مالی خواستار پاسخ آیت الله مکارم شیرازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور خواستار پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به استفتاء درباره عدم تفکیک جنسیتی دختران و پسران دانشجو به بهانه هزینه های مالی شدند.

متن سوال دانشجویان از حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است: " شنیده می شود برخی مسئولان و نمایندگان، طرح اجرا تفکیک جنسیتی دختران و پسران محترم دانشجو را مانع پیشرفت های علمی و پژوهشی شان می دانند و برخی دیگر به بهانه هزینه مالی که بر دوش کشور گذاشته می شود، آن را به صرفه نمی دانند، آیا سزاوار است با بهانه های یاد شده از طرح های اصولی جداسازی و تدریجی این قشر فرهیخته جلوگیری کرد؟"

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء این دانشجویان، پاسخ داد: " اولاً تجاربی در آلمان روی این مسئله انجام شده که طبق اخبار منتشر شده پیشرفت کسانی که در غیر مدارس و یا دانشگاه های مختلط تحصیل می کردند بیشتر بوده و راندمان کارشان بیشتر بوده است. دوماً، برای انجام وظایف شرعی و اسلامی و مبارزه با مفاسد اخلاقی هر گونه هزینه ای مجاز است."

کد مطلب 1344584

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