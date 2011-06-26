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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

نفت امیدیه نایب قهرمان شد/ چهارتیم حاضر در سوپرجام مشخص شدند

نفت امیدیه نایب قهرمان شد/ چهارتیم حاضر در سوپرجام مشخص شدند

با نایب قهرمانی تیم واترپلوی نفت امیدیه در رقابت های لیگ، تکلیف چهار تیم حاضر در رقابت های سوپرجام مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت امیدیه پس از فولادمبارکه که هفته گذشته قهرمانی خود در رقابت های لیگ برتر واترپلو را مسجل کرده بود در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر ایستاد و با این اوصاف این دو تیم با تیم های هیئت شنای زنجان و دانشگاه آزاد تهران به عنوان تیم های اول و دوم جام حذفی، رقابت های سوپرجام را برگزار خواهند کرد.

برنده سوپرجام چنانچه تیمی به غیر از فولادمبارکه باشد به رقابت های جام باشگاه آسیا راه پیدا می کند و در صورتی که نماینده اصفهان قهرمان شود، نایب قهرمان این مسابقات به جام باشگاه ها راه پیدا می کند.

کد مطلب 1344586

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