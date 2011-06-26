به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی در جمع تعدادی از فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح با اشاره به حوادث ششم و هفتم تیرماه سال 60 و جنایت منافقین و ضد انقلاب، گفت: حسب ظاهر چنانچه حادثه 6 تیرماه رخ نمی‌داد مقام معظم رهبری فردای آن روز در جلسه حزب جمهوری اسلامی و مسئولین نظام شرکت می‌کردند لذا خدای متعال وجود معظم‌له را به مثابه معجزه‌ای برای مدیریت و رهبری انقلاب و امت در آینده قرار داد.

وی با اشاره به تلاش قدرت‌های استکباری در مصاف با ملت‌های آزادیخواه و حق‌طلب که در پی استقلال و برخورداری از اراده و حق تعیین سرنوشت خود هستند، افزود: آمریکا و قدرت‌های خارجی تا آخرین روزهای حیات رژیم منحوس پهلوی در صدد حفظ شاه و نابودی انقلاب بودند، اما وقتی با طوفان انقلاب اسلامی معجزه فروپاشی نظام شاهنشاهی 2500 ساله و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را مشاهده کردند بدون درنگ از فردای 22 بهمن ماه 57 فاز جدیدی برای مقابله با امام(ره) و مدافعین انقلاب را رقم زدند.

فیروز‌آبادی ادامه داد: آنها به مدد محاسبات و برآوردهای قبلی خود مبادرت به ایجاد جبهه‌ای فراگیر برای مخالفت و دشمنی با انقلاب و امام(ره) برآمدند و با سازماندهی ظرفیت‌های ضد انقلاب، پیگیری راهبرد ناامنی،‌ آشوب و تجزیه‌طلبی به ویژه در استان‌های مرزی مانند کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان را کلید زدند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ضد انقلاب داخلی و خارجی نقشه‌های خود در تضعیف و تحلیل توان نیروهای انقلاب در داخل کشور را نقش بر‌آب دید، تصریح کرد: آنها وقتی از یک سو تلاش‌های خود را با هوشیاری امام(ره) و اقتدار و فداکاری مردم و مدافعین انقلاب ناکام دیدند و از سوی دیگر استراتژی مدبرانه و هوشمندانه رهبر انقلاب در ظرفیت‌سازی برای صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی و دستاوردهای شگرف آن را ملاحظه کردند وارد فاز دیگری از دشمنی با ملت ایران شدند.

وی خاطرنشان کرد: حذف فیزیکی و ترور شخصیت‌های محوری و فکری انقلاب و یاران اصلی امام گام جدید ضد انقلاب و دشمنان خارجی برای توقف و نابودی حرکت ملت ایران قرار گرفت و در این راستا در نخستین اقدام ترور متفکر بزرگ انقلاب شهید آیت‌الله مطهری در اردیبهشت سال 58 و در همان ماه‌های اولیه پیروزی رقم خورد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترور و شهادت آیت‌الله مطهری(ره)، سپهبد قرنی، حاج مهدی عراقی،‌ آیت‌الله قاضی طباطبائی و استاد مفتح را مرحله اول اقدامات تروریستی ضد انقلاب داخلی و خارجی برای ترور فیزیکی یاران امام(ره) دانست و افزود: مرحله دوم خط ترور در هنگام جنگ تحمیلی و پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری آغاز شد و ترور مقام معظم رهبری در 6 تیرماه سال 60 در مسجد ابوذر تهران به عنوان اولین جنایت در این مرحله صورت گرفت و سپس در فردای آن روز یعنی در شبانگاه هفتم تیرماه ساختمان مرکز حزب جمهوری اسلامی منفجر و آیت‌الله بهشتی همراه با 72 تن از یاران امام(ره) و شخصیت‌های برجسته انقلاب و نظام به شهادت رسیدند.

فیروزآبادی در ادامه سخنانش اظهار داشت:‌ پس از فجایع ششم و هفتم تیرماه 60 ترورهای زنجیره‌ای منافقین و ضد انقلاب، در هشتم شهریور ماه رئیس جمهور و نخست‌وزیر کشور را در یک لحظه از ملت گرفت و مردم در ادامه برخلاف انتظار دشمن در اوج صبوری و استواری شهادت شهدای محراب و هزاران نفر از نیروهای حزب‌اللهی و انقلابی را تنها به جرم ولایتمداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب به چشم خود دیدند و در این مدت حتی برای لحظه‌ای داغ کوتاه آمدن در برابر دسیسه‌ها را بر دل دشمن نهادند.

وی تصریح کرد: منافقان و دشمنان انقلاب و نظام غافل از این بودند که ترور این اشخاص ترور انقلاب نیست و متضرر اصلی این جنایت‌ها در حقیقت بیگانگان، ضد انقلاب و مخالفان پیشرفت ایران اسلامی هستند.

عضو شورایعالی امنیت ملی افزود: وقتی در آغاز انقلاب و استقرار نظام نوپای اسلامی، متفکران و استوانه‌های اصلی انقلاب اسلامی هدف جنایات تروریستی منافقین قرار گرفتند، دشمن هرگز گمان نمی‌کرد انقلاب و ملت ایران با تحمل این ضایعات جبران‌ناپذیر، قادر خواهد بود همچنان به راه خود ادامه دهد.

فیروز‌آبادی در ادامه با اشاره به سالروز ترور مقام معظم رهبری و طرح این سؤال که چرا منافقین معظم‌له را هدف ترور خود قرار دادند، اظهار داشت: آنها به دلیل شناختی که از نقش و جایگاه کلیدی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی داشتند و ایشان را از سرمایه‌ها و ذخایر ارزشمند انقلاب می‌دانستند که در برابر خطر انحراف و دشمنی علیه انقلاب اسلامی، شجاعانه و تمام قد به میدان می‌آید، معظم له را در همان روزهای اولیه ورود به فاز نظامی و عملیات مسلحانه مورد ترور قرار دادند که با اراده خداوند در دست‌یابی به هدف شوم خود ناکام ماندند.

فیروز‌آبادی با اشاره به اینکه دشمنان امام (ره) و ضد انقلاب همواره چه در دوران رژیم گذشته و چه بعد از پیروزی انقلاب هیچگاه وجود این عزیز را تحمل نکردند و در پی حذف فیزیکی ایشان بودند، گفت: حافظه تاریخی ملت ایران به خوبی به یاد دارد بعد از حوادث سنگین هفتم تیرماه و هشتم شهریور سال 60 چه وضعیت نگران‌کننده‌ای بر کشور حاکم بود اما صلابت امام‌(ره) و حضور آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای عزیز در جایگاه ریاست جمهوری پس از انتخاباتی پرشور و گسترده، آن هم در شرایط بسیار سخت جنگ، چگونه مردم و علاقمندان به انقلاب را از نگرانی عبور داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: مقطع ارتحال حضرت امام‌(ره) و قرار گرفتن نظام و کشور در فضایی از بهت و حیرت که با اقدام انقلابی، تاریخی و آنی خبرگان ملت مقام معظم رهبری بعنوان رهبر و سکان‌دار انقلاب انتخاب گردید نیز از صحنه‌های الهام‌بخشی است که خداوند برای همیشه آن را آئینه عبرت دوست و دشمن قرار داده است.

فیروز‌آبادی با اشاره به رهبری و امامت حکیمانه و امام‌گونه آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای طی 22 سال اخیر و عبور افتخار‌آمیز انقلاب و ملت ایران از فتنه‌های بزرگ و گذرگاه‌های خطرناک تصریح کرد: رهبری هوشمندانه، مدبرانه و تاریخ‌ساز مقام معظم رهبری و هدایت ایران اسلامی به سمتی که امروز درخشندگی انکارناپذیر آن در عرصه‌های مختلف چشم جهانیان را خیره کرده است می‌تواند به خوبی از اهداف و انگیزه‌های جریان نفاق و التقاط در ترور معظم‌له در 6 تیرماه سال 60 پرده بردارد که بحمدالله با الطاف الهی وجود شریف ایشان حفظ و برای آینده جهان و برای آینده کشور و انقلاب ذخیره الله قرار گرفت.

وی با گرمیداشت هفتم تیرماه، سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب و امام‌(ره) و شخصیت‌های برجسته و محوری کشور در فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی گفت: این فاجعه هولناک از وقایع معناداری است که همواره سند رسوایی منافقین ضد خلق و مدعیان حقوق بشر و رفتار وقاحت بار ایالات متحده آمریکا و حامیان اروپایی تروریست‌های جنایت‌پیشه را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می‌دهد.

فیروزآبادی در ادامه سخنانش اظهار داشت: این نکته از عجایب روزگار است که منافقین و تروریست‌های ضد خلق در طول سه دهه گذشته، به رغم شعارهای پرطمطراق غربی‌ها در مبارزه با تروریسم، همواره در کانون حمایت و پشتیبانی‌های مالی و تسلیحاتی آنان قرار گرفته‌اند و حتی با اراده دولتمردان اروپایی زمینه سکونت و زندگی آنها در غرب مدعی و گزافه ‌گو فراهم شده است.

عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نهادینه شدن تروریسم دولتی در کشورهای اقمار نظام سلطه تصریح کرد: امروزه در فراسوی فجایع غم‌انگیز تروریستی در تمامی دنیا دست‌های پلید و کثیف مدعیان دروغین مبارزه با تروریسم در مهندسی و ارتکاب جنایت و وحشی‌گری علیه بشریت و ملت‌های آزاده و استکبارستیز رو شده است و نشان می‌دهد هسته‌های خبیث و مزدور ترور تحت منویات سردمداران سلطه عمل می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: تاریخ عبرت‌آموز نشان داده است تلاش نظام سلطه و عوامل وابسته به استکبار جهانی در ارتکاب اقدامات جاهلانه و وحشیانه تروریستی همواره باعث بیداری بیش از پیش مردم و تقویت روحیه انقلابی و استکبارستیزی آنان شده است.