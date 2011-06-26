نباید اجازه دهیم فضای خراسان شمالی زودتر از موعد قانونی انتخاباتی شود

کریم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتخابات موجه ترین و مشروع ترین ابزار رسیدن به قدرت و بهترین شیوه شرکت مردم در سرنوشت اجتماعی است و آرای مردم امانتی است در دست مجریان انتخابات که باید بر اساس قانون در جهت صیانت از آن تلاش کنیم.

وی به کاندیداهای احتمالی انتخابات نیز توصیه کرد: کاندیداهای مردم و طرفدارانشان از ایجاد التهاب در جامعه و زیر سئوال بردن اقدامات خوب دولت فعلی و دولت های گذشته پرهیز کنند.

وی همچنین با اشاره به قوانین مربوط به انتخابات، به مدیرانی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند ، گفت : باید استعفای این عده از مسئولیت هایشان تا روز نهم تیر ماه پذیرفته شده باشد.

وی شرایط شرکت کنندگان در انتخابات را داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عنوان کرد و اظهار داشت: ایثارگران و فرزندان شاهد با داشتن مدرک لیسانس نیز می توانند نامزد انتخابات شوند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی همچنین در خصوص وضعیت شهرستان فاروج که در دوره قبل نماینده مشترکی با شهرستان قوچان از خراسان رضوی داشت نیز گفت: پیشنهاد کرده ایم فاروج و شیروان یک نماینده، بجنورد دو نماینده، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه یک نماینده و شهرستان اسفراین نیز یک نماینده داشته باشد که نیاز به پیگیری و تصویب در دولت و مجلس دارد.

وی در پایان به مدیران دستگاه های دولتی نیز هشدار داد حق ندارند از امکانات دولتی و موقعیت خود در طرفداری از شخص خاصی بهره برداری کنند که در صورت مشاهده مردم، رسانه ها، حوزه نظارتی و مسئولان اجرائی با آنان برابر قانون برخورد خواهد شد.