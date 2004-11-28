محبوس شدن 200 معدنچي در چين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز در انگليس بعد از اينكه اين انفجار درصبح روز يكشنبه از معدن چنجياشان دراستان شانجي رخ داد تنها 80 نفر از كارگران معدن موفق به فرار شدند و مابقي 270 نفري كه در هنگام انفجار در آن بودند به دام افتادند.

روزنامه "خلق" چاپ چين تعداد معدنچيان اين معدن كه نزديك شهر تانگچوان در حدود 740 كيلومتري جنوب غربي پكن واقع شده را در هنگام انفجار 173 نفر اعلام كرد كه تنها 85 نفر موفق به فرار شده اند.

اين روزنامه همچنين اعلام كرد:"در حدود ساعت 30/7 صبح به وقت محلي كارگران در دهانه معدن چن جياشان شاهد دود غليظي بودند كه از آن خارج مي شده است و ارتباط با داخل معدن قطع شده است".

مقامات اعلام كردند كه هيچ اطلاعي از علت انفجار و تعداد مصدومين ندارند ليكن چنانچه نتوان به كسانيكه داخل معدن گرفتارشده اند كمك كرد مي تواند بدترين، بزرگترين، خطرناكترين و مصيبت بارترين فاجعه تاريخ صنعت معدن را ببار آورد.