جابجایی روستای فرخ آباد دهلران بعد از پنج سال بلاتکلیفی!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مناطق محروم استان ایلام روستای فرخ آباد از توابع شهرستان دهلران است.

این روستا به دلیل دوری از مرکز همواره در محرومیت به سر برده است و با مشکلات سالهای بسیار زیادی دسته و پنجه نرم می کند.

روستای فرخ‌آباد 125 خانوار و 750 نفر جمعیت دارد که دارای مذهب تشیع هستند و به زبان عربی تکلم می‌کنند.

اهالی این روستا در اصل عشایر کوچ‌رو بوده‌اند که در سال 72 براساس برنامه دولت اسکان یافته‌اند.

این روستا یکی از مناطق تاریخی استان ایلام نیز محسوب می شود و وجود تپه های تاریخی در این روستا دلیل محکمی برای این قضیه است.

این روستا مشکلی بزرگ دارد که سالهای بسیار زیادی است همواره مورد تاکید مردم روستا بوده ولی کسی به مشکل آنها توجه نمی کند.

هم اکنون نیز به علت بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی خسارات فراوانی به روستای فرخ آباد از توابع شهرستان دهلران وارد شده و مصوبه جابجایی این روستا که در سال 1385 تصویب شد، مردم روستا را سرگردان کرد.

بالا بودن آبهای سطح زمین که عموما هم آبهای اسیدی و دارای خاصیت خورندگی است و باعث از بین رفتن حتی سنگ و آهن می‌شود موجب شد طرح جابجایی محل روستا در دستور کار مسئولان قرارگیرد.

هرچند مدت زمانی از مطرح شدن این طرح می‌گذرد و زمین آن نیز آماده است اما تاکنون اقدامی انجام نگرفته و این طرح قدرت تحرک در راه آبادانی را از مردم گرفته است.

استاندار ایلام در جریان این سفر از روستای فرخ آباد بخش مرکزی دهلران گفت: طرح جابجایی روستای فرخ آباد که در سال 85 مطرح شده است مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته باید اجرای سریع آن در دستور قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی و آسیب دیدن منازل مسکونی، باید این پروژه ظرف شش ماه عملیاتی و زیرساخت های آن فراهم شود.

معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: جابجایی روستای 134 خانواری فرخ آباد از توابع شهرستان دهلران با جدیت در حال پیگیری است.

احمد کرمی گفت: باید با کارشناسی و انجام اقدامهای زیربنایی تدابیر لازم برای جابجایی این روستا به محل جدید انجام شود.

فرماندار دهلران نیز در این زمینه با اشاره به طرح جابجایی روستای فرخ آباد در سال 85 گفت: در دولت نهم و دهم با جابجایی این روستا موافقت شده تا این روستای 134 خانواری با جمعیت 750 نفر در مکان جدید مستقر شود.

بهزاد علیزاده با اشاره به بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی و خسارت به منازل روستا خواستار تسریع در جابجایی روستا و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای استقرار مردم در محل روستای جدید شد.

طبق گفته مسئولان 20 هکتار زمین برای استقرار روستا در محل جدید در قالب قطعات 400 متری برای هر خانوار و ساخت منازل مسکونی در نظر گرفته شده است.

با این حال انتظار می رود مشکل این روستا هرچه زودتر حل شود چراکه اگر این مشکل حل نشود بسیاری از مردم این رستا به دیگر نقاط کشور مهاجرت می کنند.

حفظ این روستا برای توسعه شهرستان دهلران و حفظ آثار تاریخی موجود در روستا بسیار حائز اهمیت است.