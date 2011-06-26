کشف بیش از 3400 سکه عتیقه تقلبی از یک کلاهبردار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضاخدادوست فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه استان اصفهان با اعلام این مطلب اظهار داشت :در پی و قوع چند فقره کلاهبرداری با موضوع فروش سکه و مجسمه عتیقه تقلبی در سطح شهرستان موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.



وی در خصوص شیوه کلاهبرداری این فرد سودجو افزود :در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که این فردبا شناسایی علاقه مندان اشیاء عتیقه به آنان مراجعه و با نشان دادن یک نمونه اصلی سکه طلای عتیقه آنها را اغفال کرده وبا بر انگیختن طمع این افراد آنها را به شهرهای اطراف کشانده و با دریافت مبالغی سنگین تعدادی سکه جعلی را تحت عنوان سکه های عتیقه به مالباخته داده ومتواری می شده است.



این مقام مسئول تصریح کرد: سر انجام ماموران بابکار گیری شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی یکی از عاملان اصلی این کلاهبرداری ها به نام "یو نس_ف" شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت : پس از هماهنگی قضایی متهم در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی ازخودروی وی تعدادسه هزار و 420 عدد سکه عتیقه تقلبی کشف و ضبط شد.



این مقام انتظامی اضافه کرد : این سکه ها شامل 438 عدد سکه تقلبی دوران سلو کیان ودو هزار و 982عدد سکه تقلبی دوران صدر اسلام و دو عدد تندیس زرین قلابی مربوط به عصر سلوکیان و یک عدد سکه طلای عتیقه اصل دوران سلوکیان است.



سرهنگ خدادوست با بیان اینکه این فرد سودجو بیش از 300میلیون ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است خاطر نشان کرد : متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.