تدوین چارت جدید تدارکات پزشکی هلال احمر از مشکلات می کاهد

مهدی عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تدوین و تصویب چارت جدید سازمانی به منظور پاسخگویی به نیازهای سازمان تدارکات، جمعیت هلال احمر و گروههای هدف انجام شده است.

وی ادامه داد: چارت جدید سازمانی تدارکات پزشکی هلال احمر به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده که بعد از نهایی شدن و تایید ریاست جمعیت، به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

این مسئول همچنین از نظارت معاونت طرح و توسعه بر نحوه اجرای طرحهای توسعه در شرکتهای ذیربط خبرداد و گفت: این امر در راستای تحقق اهداف انجام می شود.

شرکتهای تولیدی تابعه، پروژه ها را جهت بررسی اعلام می کنند

وی اضافه کرد: در این زمینه برای اولین بار کلیه شرکتهای تولیدی تابعه سازمان تدارکات موظف شده اند که پروژه های مورد نظر خود را جهت بررسی به این دفتر اعلام تا پس از بررسی های کارشناسی، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

معاون طرح و توسعه سازمان تدارکات همچنین از تدوین بودجه عملیاتی شرکتهای تحت پوشش این سازمان برای اولین بار خبر داد.



وی افزود: جلسات متعددی با شرکتها و کارشناسان برگزار و تلاش شده که بودجه عملیاتی شرکتها بر اساس واقعیتهای موجود تدوین شود.