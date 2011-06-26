برنامه های دولت برای افزایش و توسعه حمل و نقل هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی نیکزاد درباره وضعیت سودهی فرودگاه های کشور اظهار داشت: فرودگاه های امام خمینی(ره)، مهرآباد و شهید هاشمی نژاد؛ مشهد مقدس در بین فرودگاه های کشور سود ده هستند و بقیه فرودگاه ها ضرر ده هستند اما این را باید در نظر داشت که الفبای توسعه؛ حمل و نقل است و ما نمی توانیم در سایر استان های کشور به دلیل ضرر دهی فرودگاه ها، حمل ونقل هوایی نداشته باشیم.

سرپرست وزارت راه و ترابری تاکید کرد: نبود حمل و نقل هوایی در سایر استان های کشور به معنای نیامدن سرمایه گذاران، کارخانه داران، تولیدکنندگان، استادان، نخبگان به شهرهاست بنابراین یکی از برنامه های ما این است که بتوانیم حمل و نقل هوایی را افزایش و توسعه دهیم.

وی افزود: دو برابر تعداد پروازها در کشور، توان ارائه خدمات فنی از لحاظ فرودگاهی و شرکت هواپیمایی کشوری وجود دارد، بنابراین برای توسعه حمل و نقل نیازمند تاسیس فرودگاه های جدید در شهرهای مختلف هستیم تا این فرودگاه ها بتوانند در ایجاد رونق تجاری، اقتصادی، فرهنگی، علمی و غیره به شهرها نقش مهمی ایفا کنند.