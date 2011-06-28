از خبرگزاری مهر انتظارت بیشتری داریم/ مهر به توازن فضای خبری کمک کرده است

امیر محبیان در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به عملکرد خبرگزاری مهر گفت:حضور مهر در عرصه رسانه ای کشور واقعه ای فرخنده است چرا که این رسانه از زمان تاسیس با هدف گیری محیط فرهنگی و هنری آغاز به کار کرده است و امروز توانسته در بین منابع اطلاع رسانی نقش تاثیر گذاری را ایفاء کند.

وی همچنین ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت خبرگزاری مهر گفت: مهر در عرصه رسانه با تمام وجود فعالیت می کند البته براین باورم برخود متعادل این رسانه که از گذشته تا کنون دنبال می شود توانسته به توازن فضای خبری کمک کند.

این روزنامه نگار در ادامه با بیان اینکه از مهر بعنوان رسانه ای تاثیر گذار انتظارات بیشتری داریم تصریح کرد: از خبرگزاری مهر توقعات بشتری می رود اما با این وجود توانسته از ظرفیت های موجود برای انعکاس اخبار استفاده کند.

عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در ادامه نقش دبیران و خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی را بسیار مهم و سازنده دانست و گفت: باید از خبرنگاران و تمامی پرسنل این رسانه تشکر و تقدیر کنم چرا که توانسته اند با همت و تلاش خود در فضای رسانه موثر واقع شوند.