دانش آموزان گنابادی در ماه مبارک رمضان معتکف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رمضانی صبح یکشنبه در جلسه غنی سازی اوقات فراغت که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: تیمی متشکل از نمایندگان ادارات مربوطه جهت تعیین محتوای برنامه های اوقات فراغت از نظر کیفیت و همچنین نظارت انتخاب خواهند شد.

وی افزود: مسئولین برگزاری کلاس های اوقات فراغت باید نظم و انضباط و حضور دانش آموزان را در کلاس ها بخوبی کنترل ثبت و ضبط کنند و برای تشویق و ترغیب به آنها گوهی پایان نامه دوره داده شود.

گفتنی است، در این جلسه مصوب شد، اداراتی که قصد استفاده از مکان ها و فضاهای مذهبی برای برگزاری کلاسی را دارند با اداره تبلیغات اسلامی هماهنگی لازم بعمل آورند.