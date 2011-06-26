سوگند مجدد اعضای شورای شهر بندرعباس/تحلیف عضو جدید شورا

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر بندرعباس در دفتر فرماندار با تحلیف راحله مولایی و قرائت سوگند نامه شوراهای اسلامی برگزار شد.

در این نشست راحله مولایی عضو علی البدل شورای شهر پس از استعفای مهران شاهی که قصد حضور در انتخابات مجلس را دارد به عنوان عضو اصلی شورای شهر معرفی و سوگند یاد کرد.

همچنین با قرائت سوگند نامه شوراهای شهر توسط جمشید رئیسی، رئیس شورای شهر تمامی اعضای شورا با تکرار سوگند نامه مجددا برای دو سال باقی مانده سوگند یاد کرده و پیشرفت شهر و حل مشکلات را از اهداف خود در دو ساله باقی مانده دوره سوم شورا عنوان کردند.

در این نشست اعضا پس از طرح مسائل مختلف شهری و گزارش رئیس شورای شهر در مورد عملکرد چهار ساله این شورا به فرماندار خواستار همکاری و همیاری بیشتر مسئولان دولتی با این نهاد مردمی شدند.

مریم اقبالی یکی از اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه شورای شهر در تمامی طول دوران خود تلاش در حل مشکلات شهر و شهروندان داشته است، خواستار رسیدگی فرماندار و مسئولان عالی رتبه استانی در خصوص اختصاص عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گمرک شهید باهنر و رجایی به شهرداری بندرعباس شد.

وی یادآور شد: در دوره سوم شورای شهر اعضای شورا تلاش زیادی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته اند که متاسفانه به دلیل نبود امنیت سرمایه گذاری موفق به جذب این سرمایه ها نشده ایم.

در ادامه عباس امینی زاده فرماندار بندرعباس با بیان اینکه شورای شهر طرح جذب سرمایه گذاری را در قالب برنامه به فرمانداری اعلام کند، بیان داشت: در وحله اول شورای شهر امنیت سرمایه گذاری را تعریف کند تا در جامعه تنش و شائبه به وجود نیاید.