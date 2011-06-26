پیشرفت 280 درصدی احداث خانه های عالم در چهار محال و بختیاری

محمد رضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 280 درصد رشد در زیرساختهای فرهنگی در حوزه خانه های عالم داشته ایم، اظهار داشت: هم اکنون 140 خانه عالم در این استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال 83 فقط 50 خانه عالم که حدود 75 درصد تکمیل بودند، بیان داشت: با پیگریهای سازمان تبلیغات چهارمحال و بختیاری و همکاری مسئولان استان، دهیاران و مردم پیشرفت احداث خانه های عالم در این استان در حدود 280 درصد است.

معاون اداری مالی سازمان تبلیغات چهار محال و بختیاری افزود: در احداث و توسعه خانه های عالم مشارکت مردم و مسئولان محلی، دهیاریها موثر بوده وحدود 30 درصد هزینه های احداث خانه های عالم از زمین تا تکمیل مردم مشارکت کردند.

وی با بیان اینکه بیشتر مشارکتها در این استان برای خانه های عالم واگزاری زمین بوده است، تصریح کرد: مجتمع های فرهنگی در تمام شهرستانهای این استان احداث شده و در حال بهره برداری است.

رستگار همچنین افزود: امیدواریم اداره تبلیغات اسلامی شلمزار را با همکاری و همیاری مسئولان استانی افتتاح کنیم.