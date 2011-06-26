ساوجبلاغ به مرکز ممتاز صارات استان البرز تبدیل می شود

تیمور پورحیدری در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: شهرستان ساوجبلاغ از توانمندی های خاصی در بخش صنعت و صنایع تبدیلی کشاورزی در تامین نیازهای اساسی استان البرز برخوردار است که این امر به عنوان یک ظرفیت مطرح است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای شهرستان ساوجبلاغ در توسعه صادرات غیر نفتی، این منطقه در آینده ای نزدیک به مرکز ممتاز صارات استان البرز تبدیل خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: این شهرستان 700 واحد صنعتی دارد ضمن اینکه اختصاص یافتن مکان مناسب برای برگزاری نمایشگاه برای رشد صادرات باید در نظر باشد.

وی اظهار داشت: همچنین تشکیل بانک اطلاعات صنایع، ارتقا کمی و کیفی محصولات تولیدی و افزایش کالاهای صادراتی از جمله مواردی است که برای رشد صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.

پورحیدری اضافه کرد: نخستین نمایشگاه صنعت و معدن در شهرستان ساوجبلاغ گشایش یافته و در این نمایشگاه بیش از 20 شرکت داخلی در قالب 36غرفه آخرین دستاوردهای خود در زمینه تولیدات صنعت و معدن عرضه کرده اند.