خروج نظامیان از افغانستان؛ یک تصمیم انتخاباتی دیگر از اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی ولت" در مطلبی نوشت: اوباما می خواهد با برگشت از افغانستان به یک دهه جنگ پایان دهد. اوباما در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که اکنون زمان آن است که بر ساختن ملت خود متمرکز شویم و با این سخنرانی می توان گفت که دوره نومحافظه کاری در این کشور به پایان رسیده است.

نویسنده در ادامه این دوران جدید پیش روی آمریکا را دوران خماری به واسطه انزوای بین المللی ارزیابی کرده و در عین حال آن را خطرناک قلمداد کرده و نوشت: آنچه که در برگشت نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ خواهد داد تاثیراتش را بر ارتش این کشور خیلی زود و بر مردم خیلی دیرتر خواهد گذاشت.

مناقشاتی هم که در این راستا در آمریکا به وجود آمده بیهوده است چرا که این تصمیم زمانی برای خروج از افغانستان تحت تاثیر مسئله مهمتری از سرنوشت افغانستان توسط اوباما گرفته شده و آن موضوع مهم سرنوشت رئیس جمهوری آمریکا بوده است.

بر اساس بررسی های اوباما تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2012 وی به اندازه کافی نیرو از افغانستان به خانه آورده تا نظر طرفدارانش و جدیت در تصمیم گیری هایش را نشان دهد.

اوباما در سخنرانی خود اعلام کرده بود که ما تلاش نمی کنیم که افغانستان را به یک منطقه بی نقص تبدیل کنیم. ما هدف برقراری دموکراسی در این کشور را کنار گذاشته ایم. تنها همین کافی است که این کشور بار دیگر به منطقه امنی برای القاعده تبدیل نشود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تاکید کرد که حملات تروریستی 11 سپتامبر یک دگرگونی 180 درجه را در سیاستهای آمریکا ایجاد کرد و به نومحافظه کاران این شانس را داد که طرحهای خود برای ایجاد به زعم خود امنیت از طریق برقراری دموکراسی و با قدرت اجرایی بوش را در پیش گیرند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اما نومحافظه کاران موفق نشدند یک دوران جدید را برای آمریکا به وجود آورند و این کشور با بی علاقگی نقش پلیس جهانی را بازی می کرد و البته در شرایطی هم نبود که یک استراتژی طولانی مدت امپریالیستی را دنبال کند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا امروز در بسیاری زمینه ها ی اقتصادی نه تنها به چین بلکه به اروپا وابسته شده است نوشت: بدهی های دولتی و کسری بودجه در این کشور در 60 سال گذشته بی سابقه است.

دی ولت همچنین با تاکید بر اینکه آمریکا در حال کنار کشیدن خود از صحنه های جهانی است نوشت: این حقیقتی است که آمریکا در آینده دیگر در برآوردن علایق غرب نقش رهبری را بر عهده نخواهد داشت.