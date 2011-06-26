جدیدترین تصاویر پرتاب ماهواره رصد به فضا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این تصاویر که توسط دوربین‌های نصب شده بر روی بدنه و داخل ماهواره‌بر سفیر رصد فیلمبرداری شده است، مراحل مختلف پرتاب، جدایش موتور مرحله اول ، جدایش محفظه پوشش‌دهنده ماهواره و فاصله گرفتن از کره زمین را بخوبی نشان می‌دهد.

ماهواره ‌بر سفیر رصد یک ماهواره‌بر دومرحله‌ای است که با مأموریت قرار دادن ماهواره رصد در مدار بیضوی حضیض260 کیلومتر به فضا پرتاب شد.

موتور مرحله اول این ماهواره بر به مدت 152 ثانیه عملکرد داشت که در دوربین شماره یک قابل مشاهده است. پس از آن با اتمام مأموریت مرحله اول و در حالیکه مجموعه ماهواره بر در ارتفاع 70 کیلومتری از زمین و در سرعت 2400 متر بر ثانیه جدایش مرحله اول از مرحله دوم انجام شد و موتور مرحله دوم شروع به کار کرد (این فرآیند در دوربینهای شمارة 1 و 3 ) در ادامه مسیر پس از طی 42 ثانیه از روشن شدن موتور مرحله دوم و در ارتفاع 120 کیلومتری از زمین در سرعت 2550 متر بر ثانیه فیرینگ (محفظه پوشش دهنده ماهواره) جدا شد. (این فرآیند در دوربینهای یک ، سه و چهار قابل مشاهده است. )

پس از آن و با سپری شدن مجموع 313 ثانیه از عملکرد موتور مرحله دوم ماهواره‌بر به سرعت و ارتفاع لازم جهت تزریق ماهواره رسید و در ارتفاع 260 کیلومتری از زمین و در حالی که مجموعه ماهواره‌بر به سرعت 7600 متر بر ثانیه (یا 6/7 کیلومتر بر ثانیه) رسیده بود، ماهواره از ماهواره بر جدا و به مدار مورد نظر تزریق شد. (این فرآیند در دوربینهای دو و سه قابل مشاهده است.)

وزارت دفاع همچنین در توضیح تصاویر ارسال شده تاکید کرد: فرآیند فوق در تصاویر ارسال شده از دوربینهای نصب شده بر روی ماهواره بر نمایش داده می شود. دوربین بشرح ذیل روی ماهواره بر نصب شده اند.

1- دوربین بالا سمت چپ روی بدنه خارجی مرحله دوم و به سمت پایین ماهواره بر نصب شده است.

2- دوربین پایین سمت چپ روی بدنه خارجی مرحله دوم و به سمت بالا ماهواره بر نصب شده است.

3- دوربین بالا سمت راست داخل ماهواره‌بر در داخل فیرینگ محافظ ماهواره نصب گردیده است.

4- دوربین پایین سمت راست داخل ماهواره‌بر بین مرحله اول ، دوم و در کنار موتور مرحله دوم نصب شده است.

