راهیابی داروی ایرانی ام اس به بازارهای بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هاله حامدی‌فر با اعلام این هشدار جدی از رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه قضایی خواست برای نجات صنعت تولید داروهای دانش محور داخلی در این بخش به شکل فوری وارد عمل شوند و با عوامل مربوطه به شدت برخورد کنند.

وی تصریح کرد: دانشمندان، متخصصین و پژوهشگران ایرانی پس از حدود 15 سال مطالعه، تحقیق، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ ریزی در زمینه داروهای بیوتکنولوژی و با حمایتهای همه‌جانبه مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه موفق به تولید داروهای حیاتی از جمله ام ‌اس شدند. حال آن‌که پیش از این انحصار داروهای ام‌اس با سودهای هنگفت در اختیار امریکا بود.

حامدی‌فر افزود: به رغم عدم اختصاص تعرفه گمرکی به داروهای مشابه خارجی و حتی پرداخت یارانه، خوشبختانه داروهای ایرانی اطمینان جامعه پزشکی کشور و بیماران را جلب کرد. به همین خاطر نیز هم‌اکنون بیش از 85 درصد بیماران ام‌اس کشور داروی ایرانی مصرف می‌کنند. ضمن اینکه مصرف این دارو طی 5 سال اخیر مانع خروج 350 میلیون دلار ارز از کشور شده و دست‌کم 1600 میلیارد ریال صرفه‌جویی یارانه‌ای نیز به دنبال داشته که به‌طور قطع در تاریخ صنعت داروسازی کشور بی‌بدیل بوده است.

وی از نتایج و تبعات جدی ورود داروهای ایرانی به بازار خارجی خبر داد و افزود: در حال حاضر داروی ایرانی ام‌اس به بازارهای بین‌المللی راه‌یافته که موفقیت بزرگی برای ملت ایران و جامعه پزشکی و دارویی کشور است.

مدیرعامل شرکت سیناژن در ادامه گفت: در حالی که امروز شاهد ارزآوری داروهای ایرانی هستیم و بزودی بر پایه بومی شدن این فناوری استراتژیک شاهد عرضه داروهای بیماران کلیوی، سرطانی، درمان ناباروری، پوکی استخوان، فاکتور 7، هموفیلی‌ها و انواع آنتی‌بادی مونولکونال نیز خواهیم بود که نام ایران را درجهان بلندآوازه‌تر خواهد کرد.

وی در ادامه با اعلام هشدار جدی درباره تازه‌ترین تلاشها برای خشکاندن ریشه فناوری تولید داروهای خاص گفت: از چندی قبل یکی از شرکتهای وارد‌ کننده دارو با استفاده از حربه قدیمی "دامپینگ" در تلاش است 9 قلم فرآورده نوترکیب دارویی تولید داخل را از آرژانتین وارد بازار ایران کند که به ‌طور قطع واردات این نوع داروها با حمایت برخی از جریانها و دستهای پنهان و پشت‌پرده، صنعت تولید داخل را با مشکلات فراوان روبرو خواهد کرد.