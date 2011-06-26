" مهر" در حوزه دین همواره پیشگام بوده است

حجت الاسلام ابوالفضل عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلاش خبرگزاری ها و سایت های مختلف در راستای نشر و گسترش فرهنگ غنی اسلامی تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: کسانی که مردم را به سوی دین دعوت می کنند، اگر خود در عمل آراسته به آموزه های دینی نباشند، نتیجه ای در بر نخواهد داشت و باید باور داشت که قدرت تبلیغی "رفتار و کردار" بهتر از گفتار است.

وی با بیان اینکه وظیفه روحانیان در راستای کار انبیاء و اولیای الهی است، اظهار داشت: گرایش انسان به مذهب یک امر فطری است و به لطف خدا ایرانیان در پاسخ مثبت به این خواسته و تقویت آن همیشه پیشگام و زبانزد بوده اند.

عامری با اعلام اینکه دشمنی های استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی نتوانسته خللی در عقیده و باور مردم مسلمان ایجاد کند، گفت: کار دینی برخاسته از دل و جان است و موانع زمینی نمی تواند مانع گسترش دین خدا در بین خلق خدا شود.



رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان به اهمیت اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جهان امروز اشاره کرد و افزود: باتوجه به پیشرفت‌های جهانی در عرصه ارتباطات اعم از مکتوب و رسانه‌ای امروزه از جهان باعنوان دهکده جهانی تعبیر می‌شود و کسانی که این اصطلاح را مطرح می‌کنند، به‌دنبال استیلای فرهنگی خود بر سایر ملل هستند.

وی ادامه داد: آنان تلاش می‌کنند تا اهداف خود را در قالب فرهنگ خود بر جهان غالب کنند، چرا که مقدمه ورود و فتح در هر حوزه‌ای، در گرو غلبه فرهنگی است.



حجت‌الاسلام عامری، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای توسعه مهندسی فرهنگی توسط شورای انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط با آن اظهار داشت: مهندسی فرهنگی مقدمه غلبه بر جبهه کفر به‌ویژه در جنگ رسانه‌ای است.



وی، یکی از ابزارهای اطلاع رسانی در جهان امروز را استفاده از رسانه های مجازی عنوان کرد و افزود: در عصر کنونی اینترنت در میان اقشار مختلف جامعه اشاعه یافته و به راحتی قابل دسترسی است.