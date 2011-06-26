به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز آزادسازی شهر مهران دو یادواره شهید در استان ایلام برپا می شود.

در راستای پاسداشت این حماسه عظیم علاوه بر برگزاری دو یادواره شهید، مراسم عطر افشانی و غبارروبی گلزار شهدای استان ایلام با حضور خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر و مسئولان لشکری و کشوری برگزار می‌شود.

دهم تیرماه مصادف با سالروز آزادسازی مهران است. واقعه ای که با خون 5860 شهید والا مقام این مرز و بوم به ثمر رسیده است.

مهران در دوران دفاع مقدس چهاربار اشغال و آزاد سازی شد. در آخرین علمیاتی که برای چهارمین بار مهران آزاد شد، دلاورمردان ایرانی با 10 روز عملیات سنگین علاوه بر شهر مهران قسمت وسیعی از مناطق شمالی استان را نیز آزاد کردند.