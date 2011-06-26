تبدیل 160 هکتار از اراضی زراعی و باغی آذرشهر به آبیاری مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز طلوع حیات پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: به منظور آشنایی کشاورزان منطقه با روشهای نوین آبیاری (قطره ای و بارانی) تعدادی از فعالان این بخش از مزارع و باغات شهرستان بستان آباد که از روشهای نوین آبیاری استفاده شده بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه این بازدید یکروزه و با همت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای آذرهمسو صورت گرفته است، ادامه داد: در این بازدید کشاورزان منطقه با مزایای استفاده از آبیاری قطره ای و بارانی و روش اجرای آنها آشنا شدند.

طلوع حیات با بیان اینکه در این شهرستان 57 مورد پرونده برای 160 هکتار از اراضی زراعی و باغی برای بررسی روشهای نوین آبیاری تشکیل شده و در حال پیگیری است، ادامه داد: از این مقدار پرونده 10 هکتار با اعتبار 450 میلیون ریال که 200 میلیون ریال به صورت بلاعوض و 250 میلیون ریال با تسهیلات کم بهره در حال اجرا است.