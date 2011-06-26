به گزارش خبرنگار مهر، فراکسیون ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس از علی کفاشیان و بهرام افشارزاده دعوت کرده است تا در نشست این کمیته که با هدف بررسی دلایل حذف تیم فوتبال امید از رقابت‌های مقدمانی المپیک و ناکامی تیم‌های ملی فوتبال برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

نشست نمایندگان فراکسیون ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس با علی کفاشیان و بهرام افشارزاده ساعت 9 صبح فردا دوشنبه برگزار خواهد شد و محور اصلی بحث‌های این جلسه پیرامون اتفاقات اخیر فوتبال که موجب حذف تیم امید و از دست دادن فرصت حضور در المپیک شد، خواهد بود.

تیم فوتبال امید کشورمان با شکست در دیدار برگشت مقابل عراق از ادامه رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن بازماند.