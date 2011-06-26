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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

برای پاسخگویی به حذف تیم امید؛

کفاشیان و افشارزاده فردا به مجلس می‌روند

کفاشیان و افشارزاده فردا به مجلس می‌روند

رئیس فدراسیون فوتبال و دبیرکل کمیته ملی المپیک به منظور پاسخگویی به دلایل حذف تیم فوتبال امید به نشست کمیته تربیت بدنی مجلس دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فراکسیون ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس از علی کفاشیان و بهرام افشارزاده دعوت کرده است تا در نشست این کمیته که با هدف بررسی دلایل حذف تیم فوتبال امید از رقابت‌های مقدمانی المپیک و ناکامی تیم‌های ملی فوتبال برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

نشست نمایندگان فراکسیون ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس با علی کفاشیان و بهرام افشارزاده ساعت 9 صبح فردا دوشنبه برگزار خواهد شد و محور اصلی بحث‌های این جلسه پیرامون اتفاقات اخیر فوتبال که موجب حذف تیم امید و از دست دادن فرصت حضور در المپیک شد، خواهد بود.

تیم فوتبال امید کشورمان با شکست در دیدار برگشت مقابل عراق از ادامه رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن بازماند.

کد مطلب 1344624

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